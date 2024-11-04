立委提案公投綁大選 李進勇籲朝野審慎檢討修法

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（中央社記者陳俊華台北4日電）立委提案修法讓公投綁大選。中選會主委李進勇今天說，2018年地方選舉綁10項公投造成選務大錯亂，2019年修法讓公投與大選脫鉤後選務都非常順利，呼籲朝野立委審慎檢討修法，別讓選務錯亂重演。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席，審查公民投票法修正草案。國民黨立委羅智強提案，公民投票案公告成立後一定時間內舉行公民投票，如遇全國性選舉應同日舉行。

李進勇會前受訪時表示，2018年地方選舉綁10項公投，造成選務大錯亂，選後檢討才提出選務分流的辦法，不要讓選務機關超出量能；因此在2019年6月修正公投法，把公投跟大選徹底脫鉤，也可以避免選舉跟公投議題相互混淆的弊病。

李進勇指出，選務部分也大力改革，增設投開票所、降低每個投開票所的投票人人數，同時加強投票動線管理。之後歷經2020年總統立委選舉、2021年的4大公投、2022年地方公職人員選舉，再到2024年總統立委選舉，選務作業都非常順利，得到肯定。

李進勇說，2021年的「公投綁大選」公投案並未通過，這幾年客觀條件也沒有太大變化，因此希望珍惜這樣的結果，大家共同維護選舉品質，「誠懇呼籲朝野立委針對這個修正案，能更審慎檢討」，人民不願再看到2018年的選務錯亂重演。

李進勇表示，公投跟大選間錯綜複雜的關係，絕對不是很單純又把它綁在一起就可以解決的；中選會參考很多國外立法例，都有不同辦法、相關配套措施，這個重要議題絕對不要從表面上去處理，一定要深入選務核心，才能避免再次發生。

另外，國民黨立委賴士葆提案，公投案經通過後，總統或權責機關在3個月內提出實現該公投案內容的必要處置，逾期未提出者，權責機關首長應立即提出辭職。

李進勇說，所謂要辭職是政治責任，應該是靠政治解決，而不是在法律條文裡面，「在法律條文裡面也無從解決」。（編輯：張均懋）1131104