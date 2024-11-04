愛莉莎莎指中選會作票獲不起訴 李進勇：尊重但遺憾

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（中央社記者陳俊華台北4日電）網紅愛莉莎莎等人指涉中選會大選作票獲不起訴。中選會主委李進勇今天說，尊重司法裁決，但非常遺憾，選舉牽涉國家根基，不是不能評論，但要負更多責任；採取司法途徑是要維護選舉機關的公正性。

網紅愛莉莎莎等人在總統大選開票後，指涉中選會以不正當手段，為特定候選人增加得票數。中選會提告21人涉加重誹謗。北檢10月30日表示，愛莉莎莎等人罪嫌不足，將21人予不起訴處分。

立法院內政委員會今天邀李進勇列席，審查公民投票法修正草案。民眾黨立委麥玉珍質詢時指出，中選會在總統大選後提告21名批評選務的民眾，最後全部不起訴；質疑中選會是以官壓民、打壓言論自由，且浪費司法資源。

李進勇答詢時說，對於司法機關的裁決予以尊重，但對個案作如此決定也覺得非常遺憾，每個民眾對於關係到國家社會重大法益的議題時，應該要負更多責任。

李進勇指出，像選舉如此重大的民主活動，牽涉國家根基，不是不能評論，但要負比較高的責任，要了解、調查後再適當評論，才是公道且符合文明社會該有的態度。

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李進勇表示，麥玉珍說中選會是「以官壓民」實在太沉重，中選會採取司法途徑，主要是維護選舉機關的公正性，因為牽涉國家社會重大法益，如果人民對選舉機關公正性有所質疑的話，整個民主建設就會崩盤。中選會基於職責所在，一定要有所表態。

李進勇說，中選會不會貿然提告，提告前對於選舉的各種指教、猜疑，都透過很多方式說明、澄清、呼籲，但有些人還是沒有聽清楚。（編輯：蘇龍麒）1131104