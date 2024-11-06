出席連江艦交船 鄭麗君：捍衛主權誓言做海巡後盾

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）海巡署1000噸級連江艦交船暨花蓮艦命名下水典禮今天在基隆舉行，行政院副院長鄭麗君出席說，這2艘艦艇的加入能提升海巡力量，協助海巡捍衛主權，「我們誓言做大家的後盾」。

鄭麗君、海洋委員會主任委員管碧玲，及台灣國際造船股份有限公司董事長黃正弘等人，今天在台船基隆廠共同主持海巡署「1000噸級巡防艦第3艘連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水」典禮，鄭麗君除為CG1006命名為花蓮艦外，也為下水儀式擲瓶。

鄭麗君致詞說，連江艦交船後會配置在第8（澎湖）海巡隊，而花蓮艦未來會配置在東部地區，守護東台灣海域安全，相信有這2艘艦艇的加入，能提升海巡力量，協助海巡捍衛主權、維護漁權及守護人民。

鄭麗君表示，今天的典禮也代表國艦國造計畫往前邁進，政府從2018年開始編列新台幣426億元預算，支持海洋委員會海巡署，推動籌建海巡艦艇前瞻發展計畫。

鄭麗君說，計畫以10年為期打造141艘，總噸數達3萬3200噸新式海巡艦艇，也帶動台灣造船產業鏈，預計可創造8000個就業機會，創造1000億元以上產值，共同提升台灣造船產業國際競爭力。

鄭麗君表示，行政院長卓榮泰上任後，提出國家希望工程8大施政目標，其中一項就是打造韌性台灣，維護安全與和平，攜手伙伴國家維護台海和印太的安全，守護台灣自由民主的生活方式，行政院一定會做海委會海巡署後盾，全力支持各項計畫，「我們誓言做大家的後盾」。

管碧玲表示，已交船的1000噸級台中艦、彰化艦，這2艘艦艇在2年內經歷對岸數次軍演，英勇在海上對應中國大陸艦艇，相信今天交船及命名的2艘艦艇，未來能讓海巡有更充足能量應處對岸騷擾，維護台海安全，守護海上治安。

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管碧玲說，海巡署守護國安、治安及人民的平安，將循著國艦國造政策，如總統賴清德日前訓勉，在未來7年的11艘大型艦艇，都將如期、如實完成，將海巡打造成為更堅強部隊，讓大家有更好裝備，更安全面對各種形態的威脅，更有信心守護國土與海疆。

黃正弘說，連江艦具備夜間海上搜救能力，在5級風時可有效提供直升機起降，武器系統方面，則搭配中科院開發的鎮海武器系統，射程有10公里，可以裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水域近戰防禦任務，對近距離目標，能有威嚇及攻擊能力。（編輯：方沛清）1131106