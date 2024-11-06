聲請解散統促黨 內政部：防衛台灣民主自由制度

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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部次長馬士元今天說，會將統促黨相關事證移送憲法法庭，審查是否要解散統促黨，這也是目前內政部所移送的第一個政黨。他說，法律不保障政黨主要成員從事犯罪行為，這是最重要的紅線，也是對台灣的民主自由制度的防衛。

內政部透過新聞稿表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞治安、侵害人民集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。

馬士元下午受訪時指出，統促黨最近收受中國新台幣7400萬元現金，在國內從事不法的活動，尤其是違反反滲透法，並經地檢署起訴，再加上近年有連續好幾起跟統促黨有關的、各類的犯罪的行為。

馬士元說，內政部作為政黨主管機關，依政黨法第26條規定，以及牽涉憲法增修條文第5條，政黨必須對國家要忠誠義務，不得危害中華民國自由民主制度的內涵，內政部將統促黨事證移送憲法法庭，請憲法法庭審查是否要解散統促黨，由司法機關做最後裁判。

馬士元表示，政黨間正當競爭或政治上的訴求，內政部都尊重，法律也有所保障；但法律並不保障政黨主要成員從事犯罪行為，這是最重要的紅線，在這個紅線底下，必須要對台灣的民主制度設下防衛性機制，不能讓這樣的情況惡化下去。

馬士元指出，之前香港民運人士在台灣，也遭統促黨成員騷擾，這類行為已超越政黨應該要有的分際，所以基於這樣的理由，希望憲法法庭能夠接受內政部的聲請，針對違憲事由進行審查，最後決定是否要解散政黨。

馬士元說，目前這是內政部所移送的第一個政黨，他強調，是對台灣的民主自由制度的防衛，因為不能再容忍政黨在集體性、系統性違法情況持續下去；政黨存在目的是宣揚政治理念，以及選舉獲得政治席次，代表民眾發聲。

馬士元表示，如果政黨一直處在不斷地犯罪、有各類各式各樣危害到國家安全犯罪紀錄的話，這是內政部基於政黨主管機關沒辦法接受的。

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媒體詢問，若統促黨成員後續重組新政黨是否可行。馬士元說，組黨是人民權利，只要依程序申請組黨，會依法審查；不論現在聲請解散的政黨中的成員或其他人，要申請新政黨成立，內政部還是會依法審查。

馬士元指出，目前觀察到的政黨樣態中，以統促黨情節最為重大，其他政黨有類似情形也會持續關注，並不會只針對一個政黨而已，所有政黨在制度運作下能正常扮演政黨角色，內政部會持續監督。（編輯：蘇龍麒）1131106