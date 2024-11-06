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內政部聲請解散統促黨 司法院：若收案為首例

2024/11/6 17:37（11/6 18:02 更新）
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圖為統促黨辦公室。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北6日電）內政部指統促黨接受中國資助介入選舉並危害民主憲政，將向憲法法庭聲請解散統促黨。司法院說，尚未收到內政部聲請書，若收案，此案將是主管機關內政部聲請宣告政黨解散首例。

內政部今天表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞治安、侵害人民集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序情形，依憲法增修條文及政黨法規定，政黨的目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主憲政秩序者為違憲，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散。

司法院指出，目前憲法法庭還沒有收到內政部的聲請書，而關於「政黨違憲解散案件」的聲請要件、聲請書應記載事項、言詞辯論及審理程序，以及憲法法庭審理結果，都公開刊登於憲法法庭相關網頁中。

聲請要件部分，政黨的目的或行為，危害中華民國的存在或自由民主的憲政秩序者，主管機關（內政部）得聲請憲法法庭為宣告政黨解散的判決。

憲法法庭審理結果部分，宣告政黨解散的判決，其評決應經大法官現有總額2/3以上同意；司法院設大法官15人，日前7人卸任，使大法官人數目前為8人，若本案評決需有6人以上同意。

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此外，司法院官員指出，民國111年1月4日憲法訴訟新制上路後，憲法法庭可受理政黨解散的聲請，之前曾有葉姓民眾認為民主進步黨違憲，聲請宣告政黨解散，但憲法法庭大法官審查認為，聲請人「非」主管機關，與聲請要件不符，已裁定不受理。

官員提及，依目前得知相關資料指出，本件是內政部聲請解散統促黨，這應該是憲法法庭第一次收到主管機關（內政部）的聲請案，收案之後會先依規定分案，由承辦大法官及其所屬審查庭進行審查。如果受理，依照憲訴法第25條第1項，要作成判決一定要經言詞辯論。（編輯：李錫璋）1131106

#內政部
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#憲法法庭
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