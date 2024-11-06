政院：財劃法修法要求中央釋財源 事權應回歸地方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）立法院財政委員會今天將財劃法部分條文修正草案送出委員會，行政院主計總處晚間指出，若以明年度預算為例，此修法版本將要求中央釋出新台幣6612億元，近可動用預算的半數，嚴重影響國家發展，且若地方財源增加，許多事權也應回歸地方辦理。

立法院財政委員會今天審查財劃法部分條文修正草案，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會。

行政院主計總處副主計長蔡鴻坤晚間透過影片說明，今天財劃法修正草案，除要求中央釋出財源，還要求中央對地方的一般性補助款不能減少，但這將對國家產生影響。

蔡鴻坤指出，以立院版本試算，明年度中央政府總預算規模為3兆1325億元，扣掉依法律義務必須要支出的1兆8144億元，僅剩下1兆3181億元，此版本則中央要釋出6612億元，近50%，將讓國家發展受到嚴重影響。

蔡鴻坤還說，縣市政府如果要增加6612億元財源，不應該只調整收入，相關的事權也應該要併同調整，像是勞健保、老農津貼等中央執行的項目，就應該回歸地方政府辦理。

他也表示，地方財源大幅增加之後，也不得要求中央不能減少地方的一般性補助款，「這不合理」。

行政院稍早則說明，各界對於統籌分配稅款的分配公平性仍有不同看法，且差異極大，行政院對於尚需尋求各界共識的法規草案立場始終一致，希望相關條文都能經過充分討論。

行政院也強調，近年來統籌分配稅款隨著稅收成長，明年度包括統籌、一般性補助款及計畫型補助，分配地方也達到1兆151億元，行政院會在現行制度下，確保各項重大建設穩步推進，持續提升民眾生活福祉，期盼各界理性溝通、審慎討論，以確保國家重要政策與地方建設持續推動。（編輯：翟思嘉）1131106