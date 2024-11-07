川普勝選 盧秀燕期待台中與美國更多合作交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中7日電）川普贏得美國總統大選，台中市長盧秀燕今天表示，美國是台中市政府姊妹市最多的國家，期待台中市與美國之間會有更多合作與交流。

為慶祝「台中地主隊」中信兄弟拿下第35屆中華職棒年度總冠軍，迎接隊史第10冠，盧秀燕今天攜手中信兄弟，於市府共同舉辦「十冠傳奇：中信兄弟封王遊行感謝祭記者會」，提前為9日上午10時30分的中信兄弟封王遊行暖身。

盧秀燕在會中誠摯邀請「百萬象迷們站出來！」一起來到台中，為中信兄弟喝采，為台中歡呼；她還開心宣布，台中這個週末市區旅館訂房率已達9成，全台百萬象迷透過實際行動訂房來台中，與眾人共享同樂。

代表出席的中信兄弟隊投手呂彥青與內野手張士綸表示，非常感謝球迷支持，也希望大家可以前來遊行共同慶祝；呂彥青提到，已參加過多次遊行，每一次感受都非常深刻，張士綸則說，首次參加遊行，非常期待。

記者會後，盧秀燕接受媒體聯訪，被問到川普當選總統，對台美關係有何期待時表示，美國是台中市政府姊妹市最多的國家，台中市長期以來跟美國互動良好、往來非常密切，譬如年中時，她特別到美國去訪問，與美國各界就各面向交流，收穫豐碩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於川普當選美國總統，她指出，要代表台中市恭喜川普當選美國下任總統；不管過去、現在，還是未來，她都很期待台中市與美國之間會有更多合作及交流。

運動局代理局長游志祥說明，9日辦理的封王感謝祭，遊行有4個停留點，由市政公園出發，行經中信市政分行、文華高中、文心崇德站與中信洲際分行後抵達洲際棒球場，除向球迷感謝，也邀請球迷穿著「兄弟黃」服裝，並揮舞冠軍旗，共同慶祝第10冠。（編輯：陳仁華）1131107