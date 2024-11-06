財劃法修正草案完成初審 盧秀燕盼地方分配40%

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）立法院財政委員會今天將財劃法部分條文修正草案送出委員會，台中市長盧秀燕今晚表示，希望恢復到凍省前的比例，40%留給地方，中央仍可獨拿60%。

立法院財政委員會今天審查財劃法部分條文修正草案，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會。

盧秀燕晚上到洲際球場出席世界12強棒球錦標賽自辦熱身賽，接受媒體聯訪對於財劃法部分條文修正草案的分配比例時呼籲，地方政府要團結一致，不管怎麼樣，總比現在22個縣市只分配到25%還要好。

盧秀燕指出，現在跟中央請求的並不是要多要，而是在凍省以前，地方22個縣市分配到40%的稅收，中央獨拿60%稅收，但凍省之後，中央將原本給地方的15%分回給自己，變成中央獨拿75%，22個縣市只剩25%，造成地方窮哈哈。

盧秀燕表示，這些稅收都是由地方上繳給中央，以台中來講，1年要繳新台幣2100億元左右給中央，但分回中市的卻只有4成，連一半都不到，希望恢復到凍省前的比例，40%留給地方，中央自己仍可獨拿60%。

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她認為，若這次財劃法能順利通過，22個縣市按照公式分配回來的預算都可增加，因此呼籲地方政府團結一致，不管怎麼樣，總比現在22個縣市只分配到25%還要好。

至於到底要分配多少，盧秀燕認為，這部分大家可以協商，若協商不成，這次財劃法審查再不通過，則預算仍是維持中央75%、地方25%，對地方非常不公平。由於財劃法修法已審議20年，吵吵鬧鬧的卻沒有一次通過，對地方發展不公平也不好，很期待這次能順利通過，嘉惠地方、還稅於民，讓民眾繳的稅能多用在地方建設或福利政策。（編輯：李淑華）1131106