京華城案遭約談 黃珊珊：以證人身分配合調查

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（中央社記者郭建伸台北8日電）台北地檢署偵辦京華城案，日前指揮廉政署再次以證人身分傳喚前台北市長柯文哲妻子陳佩琪。前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊表示，她有收到傳票，待今天立法院會結束後，她將以證人身分赴廉政署作證。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告，陳佩琪則2度以證人身分被約談。

民眾黨團今天舉行時事聯訪記者會，會後媒體詢問黃珊珊有關京華城案議題。

媒體詢問，黃珊珊與陳佩琪日前去專精反洗錢案的律師事務所諮詢，是否擔憂可能被傳喚。

黃珊珊受訪表示，她日前是陪同陳佩琪去諮詢律師意見，僅是陪同者，沒什麼問題。

黃珊珊指出，她有收到傳票，本來是約6日約談，但因為6日立法院有重要議程，等到今天院會結束後，她會跟廉政官約好時間前往廉政署作證。

黃珊珊說，她收到的是證人傳票，是貪污治罪條例的案由，她會配合廉政署詢問，「證人就是配合調查」。

黃珊珊表示，廉政官本來是約今天上午9時30分，但今天立法院有院會，民眾黨團也有2份提案，可能需要表決，所以待表決結束、議程處理差不多後，她就會聯繫廉政官。（編輯：蘇志宗）1131108