京華城案檢廉釐清金流 約談黃珊珊作證
2024/11/8 12:39（11/8 13:11 更新）
（中央社記者謝幸恩台北8日電）偵辦京華城案的台灣台北地方檢察署今天指揮法務部廉政署，以證人身分通知前台北市副市長黃珊珊說明；黃珊珊中午抵達廉政署接受訊問，不排除下午移送北檢複訊。
媒體詢問黃珊珊是否涉及不法，及京華城土地扣押裁定理由曝光是否不利前台北市長柯文哲，黃珊珊都未回應，隨即走進廉政署。
此外，北檢檢察官稍早提訊在押被告柯文哲、前台北市長辦公室主任李文宗與中國國民黨籍台北市議員應曉薇；柯文哲、李文宗先由廉政署訊問，下午移回北檢訊問。
檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560％的容積樓地板面積，命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。
檢廉查出柯文哲明知增加過高、超過560％容積樓地板面積予京華城改建案違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都市發展委員會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840％容積樓地板面積。沈慶京之後交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。
北檢8月底起指揮廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、朱亞虎與李文宗等獲准，目前共20多人列被告。
為釐清柯文哲與相關被告所涉金流，及京華城容積率決策過程疑點，檢廉傳喚黃珊珊說明。
檢廉掌握，應曉薇為京華城陳情案與柯文哲便當會，出席者有彭振聲及黃珊珊等，之後沈慶京獲得預期的京華城容積率。
此外，檢廉也掌握黃珊珊民國107年參選台北市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械政治獻金20萬元。（編輯：李明宗）1131108
延伸閱讀遭指收威京子公司政治獻金 黃珊珊：依法如實申報京華城案 檢廉提訊柯文哲應曉薇李文宗京華城案檢廉2度以證人身分約談陳佩琪 查柯文哲金流釐清京華城案情 蔡壁如等3證人訊問5小時請回北檢扣押京華城土地 台北地院二度裁准
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
京華城案應曉薇提抗告被駁回 確定延長羈押2個月