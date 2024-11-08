京華城案檢廉釐清金流 約談黃珊珊作證

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）偵辦京華城案的台灣台北地方檢察署今天指揮法務部廉政署，以證人身分通知前台北市副市長黃珊珊說明；黃珊珊中午抵達廉政署接受訊問，不排除下午移送北檢複訊。

媒體詢問黃珊珊是否涉及不法，及京華城土地扣押裁定理由曝光是否不利前台北市長柯文哲，黃珊珊都未回應，隨即走進廉政署。

此外，北檢檢察官稍早提訊在押被告柯文哲、前台北市長辦公室主任李文宗與中國國民黨籍台北市議員應曉薇；柯文哲、李文宗先由廉政署訊問，下午移回北檢訊問。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560％的容積樓地板面積，命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉查出柯文哲明知增加過高、超過560％容積樓地板面積予京華城改建案違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都市發展委員會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840％容積樓地板面積。沈慶京之後交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、朱亞虎與李文宗等獲准，目前共20多人列被告。

為釐清柯文哲與相關被告所涉金流，及京華城容積率決策過程疑點，檢廉傳喚黃珊珊說明。

檢廉掌握，應曉薇為京華城陳情案與柯文哲便當會，出席者有彭振聲及黃珊珊等，之後沈慶京獲得預期的京華城容積率。

此外，檢廉也掌握黃珊珊民國107年參選台北市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械政治獻金20萬元。（編輯：李明宗）1131108