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京華城案檢廉釐清金流 黃珊珊訊後請回

2024/11/8 19:02（11/8 19:51 更新）
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台灣台北地方檢察署8日指揮法務部廉政署，以證人身分通知前台北市副市長黃珊珊（圖）到案說明，以釐清京華城案案情，下午黃珊珊被移送北檢複訊、晚間請回，搭車離去前向媒體舉手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年11月8日
台灣台北地方檢察署8日指揮法務部廉政署，以證人身分通知前台北市副市長黃珊珊（圖）到案說明，以釐清京華城案案情，下午黃珊珊被移送北檢複訊、晚間請回，搭車離去前向媒體舉手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年11月8日
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（中央社記者林長順台北8日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清京華城案決策過程與政治獻金金流，今天中午指揮廉政署以證人身分約談前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊，下午5時許移送北檢複訊，訊後請回。

黃珊珊上午受訪時表示，她有收到證人傳票，案由為貪污治罪條例，本來是約6日約談，但因為6日立法院有重要議程，等到今天院會結束後前往廉政署作證，她會配合廉政署詢問，「證人就是配合調查」。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉查出柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都市發展委員會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、朱亞虎與李文宗等獲准，目前共20多人列被告。

檢廉發現，柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇多次「便當會」，時任台北市副市長的黃珊珊均在場，且黃珊珊於民國107年參選台北市議員期間，曾收受威京集團子公司的政治獻金等，今天上午以證人身分約談黃珊珊說明，下午5時許移送北檢，歷時1小時複訊後請回。

另外，廉政署上午透過北檢提訊在押的柯文哲、前台北市長辦公室主任李文宗，釐清柯文哲與相關被告所涉金流，及京華城容積率決策過程疑點，已先後移送北檢複訊，訊後還押台北看守所。（編輯：張銘坤）1131108

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京華城案檢廉釐清金流 約談黃珊珊作證
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