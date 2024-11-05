媒體指柯文哲在市長室收賄 律師聲明：報導尚待檢方調查

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）台北地檢署偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲獲准。媒體報導，柯文哲在市長室收賄1500萬元為裁准延押理由之一。辯護人今天發表聲明指出，報導內容尚待檢察官依法調查。

柯文哲委任律師律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘今天發表聯合聲明指出，就鏡週刊今天報導內容，為保護柯文哲免於報導或評論所致之不當偏見，依照律師倫理規範第25條第3項但書之規定，代當事人發表平衡言論。

聲明指出，鏡週刊「柯收錢地點曝光」刊載之相關內容，尚待檢察官依法進行調查，且依無罪推定原則，未經審判證明有罪確定前，均應推定為無罪。

聲明表示，針對台北地方法院延長羈押之裁定是否提起抗告，待辯護人與柯文哲討論後再行決定；辯護人為維護偵查程序之順利進行，均嚴格遵守偵查不公開之規範。

北檢偵辦京華城案，8月底陸續聲押國民黨台北市議員應曉薇、柯文哲等人獲准。北檢考量羈押期限將屆滿，10月底先後聲請延押應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、柯文哲，並聲請具保停押應曉薇助理吳順民。

北院裁定吳順民以新台幣500萬元交保，並陸續裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月。

鏡週刊今天報導，柯文哲被法院裁定延押的理由包括在市長室收賄新台幣1500萬元，及在京華城動土典禮收賄，且柯文哲坦承由綽號「橘子」的隨行秘書許芷瑜處理政治獻金。

針對鏡週刊報導，台北地檢署表示，偵查中個案，對於媒體報導內容，不予評論，也無法證實。（編輯：李錫璋）1131105