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釐清京華城行收賄案情 北檢再提訊彭振聲朱亞虎

2024/11/5 12:24（11/5 12:37 更新）
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台北地檢署偵辦京華城案，為鞏固行、收賄案情，5日再度提訊在押的前台北市副市長彭振聲。圖為彭振聲（右）離開北檢時，面對媒體提問不發一語。中央社記者吳家昇攝 113年11月5日
台北地檢署偵辦京華城案，為鞏固行、收賄案情，5日再度提訊在押的前台北市副市長彭振聲。圖為彭振聲（右）離開北檢時，面對媒體提問不發一語。中央社記者吳家昇攝 113年11月5日
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（中央社記者謝幸恩台北5日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清行、收賄及圖利案情，檢察官今天在提訊在押的前台北市副市長彭振聲、前鼎越開發公司董事長朱亞虎。對於媒體提問，彭振聲、朱亞虎均不回應。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

在押限屆滿前，北檢日前先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲，並聲請具保停押吳順民。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月，吳順民以新台幣500萬元交保。沈慶京不服羈押裁定，今天已提出抗告。

彭振聲被控貪污治罪條例對於主管或監督的事務圖利罪，罪嫌重大，他自承部分事實在卷，但考量其目前仍有不實陳述情形，與共犯之間也有互相配合為不實陳述的動機及可能，有待檢察官釐清，因此裁定續押。

至於朱亞虎被控貪污治罪條例對公務員違背職務行賄罪，他於偵訊過程中坦承部分行賄金額及範圍。不過，檢察官比對卷證及同案共犯及證人供詞後，懷疑朱亞虎的供詞仍有疑義，向北院聲請羈押禁見獲准。（編輯：戴光育）1131105

台北地檢署偵辦京華城案，為鞏固行、收賄案情，檢方提訊在押的前鼎越開發董事長朱亞虎。圖為朱亞虎應訊後離開北檢。中央社記者吳家昇攝 113年11月5日
台北地檢署偵辦京華城案，為鞏固行、收賄案情，檢方提訊在押的前鼎越開發董事長朱亞虎。圖為朱亞虎應訊後離開北檢。中央社記者吳家昇攝 113年11月5日
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京華城案沈慶京涉行賄不服延長羈押 提起抗告
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