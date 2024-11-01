京華城案柯文哲延押2個月 法院：有滅證勾串共犯證人之虞

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（中央社記者林長順台北1日電）台北地檢署偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲，台北地方法院審理後，認定柯文哲涉犯貪污治罪條例等罪，有滅證、勾串共犯證人之虞，裁定自11月5日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

記者在法官裁定後詢問柯文哲辯護律師是否提起抗告，但律師並不回應。

另外，有10餘名柯文哲支持者在北檢附近高舉「放人」、「押人取供」等標語，並呼喊口號。台北市中正一警分局派出數十名警力在場戒備。

北檢偵辦京華城案，今年9月5日聲請羈押禁見柯文哲獲准，羈押期限將至，檢察官10月25日向北院聲請延押。

北檢認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利罪嫌等，有勾串共犯或證人事實，而重要關係人許芷瑜當時仍滯留境外，且仍有柯文哲於市長時期舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明。

檢察官考量柯文哲雖已卸任，仍具一定實質影響力，也足證有勾串尚未到案共犯或證人之虞，如果沒延押，可能升高使案情隱晦不明危險，難以有效追訴。

北院裁定指出，被告經訊問後，依目前卷證資料，除涉犯貪污治罪條例最重本刑5年以上之罪，犯罪嫌疑重大。另依卷內事證，目前尚有共犯未到案，且有犯罪事實待偵查機關繼續偵查作為予以釐清。

北院表示，有事實足認柯文哲有湮滅證據、勾串共犯證人之虞，以及所犯為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為羈押原因仍繼續存在，且非以羈押方式無法保全訴訟、證據及將來之執行，斟酌公共利益維護與被告權益保障之動態平衡，且衡量比例原則後，仍認無法以具保、責付、限制住居替代，而有羈押必要。

北院指出，檢察官聲請延長羈押之請求，並無不合，應予准許，裁定柯文哲的羈押期間自民國113年11月5日起延長2月，並禁止接見通信。可抗告。（編輯：唐聲揚）1131101