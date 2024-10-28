辦柯文哲京華城等案是否違反偵查不公開 最高檢發交高檢署查明

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）最高檢察署今天表示，日前多名立法委員質詢時，認為司法機關偵辦民眾黨主席柯文哲所涉案件，疑有違反偵查不公開，日前已發交高檢署「偵查不公開檢討小組會議」依法查明事實。

最高檢察署新聞稿指出，近日部分媒體報導偵辦柯文哲所涉案件內容，引發立法委員質疑，認為相關人士有違反偵查不公開的嫌疑，各級民意代表、媒體、檢察官等在各大媒體與論壇，表達質疑與關切。

新聞稿指出，偵查不公開是檢察官基本倫理與道德，也是歷次檢察長與檢察官會議及專案會議的集體共識，為落實無罪推定原則，及回應社會各界對偵查不公開的疑慮，最高檢察署已於25日將立法委員質詢內容及媒體報導資料，發交台灣高等檢察署「偵查不公開檢討小組會議」，依法查明事實真相。

最高檢察署指出，為確保被告受公平審判的權利，檢察官、檢察事務官，司法警察（官）、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人，應確實遵守偵查不公開之規定，違反者應承擔法律責任。

最高檢察署表示，將彙整研析現行偵查不公開原則相關法令規範缺失，及防止違反偵查不公開的具體作為與措施，陳報法務部參酌也函請各檢察機關就檢察官偵辦案件過程、新聞發布內容與方式、與媒體交流關係及防範違反偵查不公開的具體措施等提供相關改進意見，綜整研析各方意見後，將陳報法務部作為落實偵查不公開原則的改進參考。

最高檢察署強調，相關法律從業人員應切實遵守偵查不公開原則，這是基本的法律義務與責任，若民眾發現有違反偵查不公開的具體不法事證，歡迎提供資料檢舉，檢察機關也會做好身分保密，並依法嚴辦。（編輯：張銘坤）1131028