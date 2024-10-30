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議員指柯文哲違規收沈慶京字畫 質疑為京華城案前金

2024/10/30 12:34（10/30 13:12 更新）
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圖為沈慶京23日被提訊，坐著輪椅現身台北地方法院。（中央社檔案照片）
圖為沈慶京23日被提訊，坐著輪椅現身台北地方法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市議員顏若芳今天指出，據前台北市長柯文哲的2329筆收禮紀錄中，早在2018年就曾違規收受沈慶京所送「紀念字畫」，質疑是否為平反京華城容積率「前金」。

鏡周刊近日報導指出，柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜在京華城貪污案有關鍵角色，其Google雲端行事曆日前也已遭破解，記載她2次以上陪柯文哲赴威京集團總部拜會集團主席沈慶京，並註明「亞虎來接」。

對此，民進黨市議員顏若芳今天在臉書發文表示，「柯文哲與財團千絲萬縷的關係，是對小草、是對台灣最大的背叛」。認為「橘子」的Google行事曆記錄曾隨柯文哲會見沈慶京，這些事證對柯文哲相當不利，且都必須要進行廉政登錄。

顏若芳指出，根據柯文哲2329筆的收禮紀錄中，有一筆是沈慶京於2018年9月21日贈送紀念字畫，且送禮場合是企業演講。但根據台北市政府公務員廉政倫理規範，若收到在職務有利害關係者的禮物，原則上需拒絕或退還，若退還有困難則應將收受的禮品交給政風機關處理。

她說，但經確認後，柯文哲已自行帶走紀念字畫。這令人不禁質疑，柯文哲是否有藉機和沈慶京商談京華城案，以及橘子是否有隨同出席，但這些台北市政府都沒有資料，柯文哲登錄紀錄中也東缺西漏。

2018年為柯文哲的連任年，顏若芳表示，柯市府在這一年依監察院審核意見辦理都市計畫變更，決定京華城法定容積率為560%，而沈慶京也曾在2019年底受訪，表示柯文哲就是在2018年開始協助平反京華城容積率，而沈慶京也是從2018年開始，積極跟柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇等人接觸和陳情。

顏若芳說，除了沈慶京之外，柯文哲在2015、2019年都曾被爆出密會財團卻沒進行廉政登錄，但柯文哲當時均以「重視企業交流、從財團那把錢討回來」說詞，草草打發外界質疑。

她認為，柯文哲未落實廉政登錄，又常被爆出密會、勾結財團，令人質疑，沈慶京2018年送的紀念字畫難道就是要柯文哲平反京華城容積率的「前金」。（編輯：李錫璋）1131030

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