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京華城案彭振聲涉貪污圖利 北院裁定延押禁見2個月

2024/10/29 19:26（10/29 19:46 更新）
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圖為前台北市副市長彭振聲（前左）16日下午被提訊。（中央社檔案照片）
圖為前台北市副市長彭振聲（前左）16日下午被提訊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北29日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押前台北市副市長彭振聲。台北地方法院今天審酌彭振聲涉貪污圖利等罪嫌重大，有串證之虞等，裁定延長羈押禁見2個月，可抗告。

台北地院裁定理由指出，彭振聲涉犯貪污治罪條例對於主管或監督的事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，彭振聲自承部分事實在卷，並有羈押聲請書、延長羈押聲請書所附事證可稽，足以認定檢方已釋明彭振聲符合犯罪嫌疑重大要件，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。

北院表示，彭振聲與本案共犯間之犯意聯絡、行為分擔為何等重要事實，均還未查明，有待檢察官釐清。

法官審酌，本件既有諸多重要待證事實未明，而彭振聲目前仍有不實陳述情形，他與共犯之間也有互相配合為不實陳述的動機及可能，足認有勾串共犯之虞。

北院審酌羈押對彭振聲權利的限制，以及羈押手段防免彭振聲與共犯勾串，確保本案司法權行使有效程度，因此裁准延長羈押禁見。

北檢檢察官認定彭振聲有延長羈押必要，於25日向北院聲請延押；北院於28日召開延押庭，提訊彭振聲進行訊問後還押。（編輯：陳仁華）1131029

#北院
#北檢
#彭振聲
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