京華城案 北檢傳喚北市前產發局長林崇傑

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（中央社記者林長順台北28日電）台北地檢署偵辦京華城案，今天指揮廉政署以證人身分傳喚前台北市產發局長林崇傑等3名證人，林崇傑晚間移送北檢複訊，目前正在偵訊中。其餘2名證人已獲請回。

北檢偵辦北投士林科技園區案，今年8月底首度以證人身分約談林崇傑等人，釐清招商、簽約過程，訊後請回。林崇傑今天第2度到北檢作證。

台北市議員林延鳳日前受訪指出，柯市府於民國110年10月核可京華城容積率後，鼎越開發要求台北市產業局接收「800平方公尺青創空間」，以成就當時容積獎勵條件。產發局評估後認為有困難，前台北市長柯文哲就下便條要求「越快越好」，事後產發局回函稱會接受。

媒體報導，當時的產發局長林崇傑認為有疑慮，還用公文詢問其他局處可行性，甚至有公務員接到後感到害怕，但礙於長官交辦，為求自保，將柯文哲親筆批示「影印存證」。

檢察官今天指揮廉政署傳喚林崇傑等3名證人，釐清相關細節，下午已將2名證人請回，廉政署晚間將林崇傑移送北檢複訊。（編輯：方沛清）1131028