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媒體指柯文哲市長室收賄1500萬元 北檢不予評論

2024/11/5 12:32（11/5 13:03 更新）
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（中央社記者謝幸恩、劉建邦台北5日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押前台北市長柯文哲獲准。媒體報導，柯在市長室收賄1500萬元為裁准延押理由之一。北檢今天表示，對報導不予評論或證實。

北檢偵辦京華城案，8月底陸續聲押國民黨台北市議員應曉薇、柯文哲等人獲准。北檢考量羈押期限將屆滿，10月底先後聲請延押應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市副市長彭振聲、柯文哲，並聲請具保停押應曉薇助理吳順民。

北院裁定吳順民以新台幣500萬元交保，並陸續裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月。

鏡週刊今天報導，柯文哲被法院裁定延押的理由包括在市長室收賄新台幣1500萬元，及在京華城動土典禮收賄，且柯文哲坦承由綽號「橘子」的隨行秘書許芷瑜處理政治獻金。

鏡週刊報導提及，延押理由還包括，台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩在柯拒絕提訊出庭的隔天，於網路節目表示因檢察官多次訊問與案情無關的問題，且主題隨新聞變換，讓柯心理壓力很大才不願出庭，因而被法院、檢察官認定柯文哲有串供能力。

針對鏡週刊報導，台北地檢署表示，偵查中個案，對於媒體報導內容，不予評論，也無法證實。

黃瀞瑩透過媒體群組表示，媒體指控完全子虛烏有，現在已讓外界分不清，這是報導還是裁定書或是個人心情小語，對於這樣入人於罪言論，最好回應就是繼續做好地方選民服務。（編輯：蕭博文）1131105

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