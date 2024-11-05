本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案3/300
首頁 / 社會

京華城案沈慶京涉行賄不服延長羈押 提起抗告

2024/11/5 10:54（11/5 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為沈慶京10月23日被提訊，坐著輪椅現身台北地方法院。（中央社檔案照片）
圖為沈慶京10月23日被提訊，坐著輪椅現身台北地方法院。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北5日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押威京集團主席沈慶京，台北地院日前認定沈慶京涉行賄罪嫌重大等，裁定延長羈押禁見2個月。台北地院今天表示，收到沈慶京抗告狀，將送交高院。

台北地院裁定理由指出，參酌檢察官提出的偵查卷宗後，依沈慶京供述及卷存相關證人證述、共犯供述、書證等資料等，可認他涉犯貪污治罪條例的違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大。

北院表示，沈慶京與同案被告間之前有串供事實，且有政治獻金的真正捐款目的待調查，為確保沈慶京、同案被告就此待查部分不會相互串供或與證人串證，而有繼續羈押的必要。

法官審酌比例原則，認定沈慶京的羈押原因尚未消滅，且不能以具保或其他方式以替代羈押，而有延長羈押的必要，而且此件還有相關證人未到案及證據資料待分析調查，以現階段偵查所得證據顯示，原羈押裁定所附加的禁止接見通信處分，仍有必要。

北院10月29日認定檢察官聲請對沈慶京延長羈押並禁止接見、通信，有理由，予以裁准，可抗告。

台北地檢署偵辦京華城案，8月底起展開搜索、約談行動，陸續聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、沈慶京、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲等人獲准；由於沈慶京的羈押期限將至，檢察官向北院聲請延長羈押。

檢方指出，考量仍有多名共犯或證人現任職威京集團，而沈慶京擔任此集團主席，對集團員工具有實質影響力，且依目前調查獲悉的事實，足認有滅證、勾串共犯或證人之虞。依目前偵查進度，仍有部分證人或可能的共犯尚未到案，若未延長羈押沈慶京，恐使案情隱晦不明的危險驟升，因此向台北地方法院聲請延押。（編輯：戴光育）1131105

#台北地院
#沈慶京
#京華城
延伸閱讀
京華城案柯文哲涉收賄圖利 北檢聲請延押、通緝共犯許芷瑜京華城案柯文哲延押2個月 法院：有滅證勾串共犯證人之虞支持柯文哲提抗告 黃國昌：多關押一天受創的是司法遭指收威京子公司政治獻金 黃珊珊：依法如實申報議員促京華城先繳容積獎勵保證金87.8億 北市允研議京華城案關鍵容積率、容積獎勵是什麼？建築物能蓋多高全看它
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案 檢廉約談北市工務局長黃一平
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：