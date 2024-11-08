京華城案應曉薇提抗告被駁回 確定延長羈押2個月

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（中央社記者劉世怡台北8日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押國民黨台北市議員應曉薇，台北地院裁准。應曉薇提起抗告，台灣高等法院今天表示，原審裁准並無違誤，予以駁回。應曉薇延長羈押確定。

台灣高等法院裁定指出，合議庭審理後，認定原審以應曉薇涉犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人之虞，本件羈押原因依然存在。

高院審酌，此案涉案人及相關證人很多，為保全證據及避免被告規避或妨礙此案偵查，依比例原則權衡，若僅以具保等侵害較小的強制處分，不足以確保追訴程序順利進行，原審裁定延長羈押並禁止接見、通信，並無違誤或不當。應曉薇抗告無理由，予以駁回。

台北地檢署偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、應曉薇等人獲准。

北檢考量被告羈押期限將屆滿，先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲等人。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月。

其中，彭振聲、沈慶京、應曉薇提起抗告，案件由台灣高等法院審理，高院已陸續就彭振聲、沈慶京的抗告案分別做出駁回裁定，今天就應曉薇抗告案做出裁定。（編輯：戴光育）1131108