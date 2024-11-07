本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林信義任APEC經濟領袖代表 總統指示傳達台灣3主張
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 社會

京華城案檢廉2度以證人身分約談陳佩琪 查柯文哲金流

2024/11/7 10:33（11/7 10:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地檢署偵辦京華城案，7日上午以證人身分通知前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前左）到廉政署作證。中央社記者謝幸恩攝 113年11月7日
台北地檢署偵辦京華城案，7日上午以證人身分通知前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前左）到廉政署作證。中央社記者謝幸恩攝 113年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北7日電）台北地檢署偵辦京華城案，今天指揮廉政署再次以證人身分傳喚前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，並提訊在押的沈慶京、應曉薇，釐清柯文哲金流是否與沈、應的行收賄相關。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告。

檢察官考量被告羈押期限將屆滿，先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲獲准。其中，彭振聲、沈慶京、應曉薇提起抗告，台灣高等法院已駁回彭、沈的抗告確定，應曉薇的抗告仍在審理中。

檢廉調查，沈慶京為求京華城容積案過關，涉嫌行賄應曉薇超過新台幣4740萬元，另有資金去向不明。此外，媒體報導，陳佩琪在應曉薇便當會、京華城容積率通過之際，透過ATM存款逾60次、金額高達619萬元。

陳佩琪日前受訪表示，她會做ATM的小額理財是因為她變成名人後就很少去櫃檯，用機器對她來說比較沒有壓力，「我不會想到說，我這種用ATM理財的方式變成人家羅織我罪名的一個證據」。

檢廉於8月底首度以證人身分傳喚陳佩琪說明，訊後請回。陳佩琪後來表示，她在廉政署接受訊問時就提出所有金流，有些資料還沒補齊，但都盡可能補齊委託書，「我們家沒有任何財產來源不明的金流」。

檢廉經過2個多月清查，今天上午再度以證人身分傳喚陳佩琪說明，不排除稍晚移送台北地檢署複訊。（編輯：蕭博文）1131107

#陳佩琪
#應曉薇
#柯文哲
延伸閱讀
釐清京華城案情 蔡壁如等3證人訊問5小時請回京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定京華城案柯文哲延押2個月 法院：有滅證勾串共犯證人之虞陳佩琪公布1628萬金流來源 強調家裡錢正當清白
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案 檢廉以證人身分傳喚陳佩琪
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：