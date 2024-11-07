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京華城案陳佩琪約談後請回 檢廉傳新故鄉智庫秘書長作證

2024/11/7 14:20（11/7 14:28 更新）
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台灣台北地方檢察署偵辦京華城案，7日上午以證人身分通知前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（中）到法務部廉政署作證。中央社記者謝幸恩攝 113年11月7日
台灣台北地方檢察署偵辦京華城案，7日上午以證人身分通知前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（中）到法務部廉政署作證。中央社記者謝幸恩攝 113年11月7日
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（中央社記者林長順台北7日電）北檢偵辦京華城案，今天指揮廉政署再次以證人身分傳喚前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，經過大約3小時偵訊，下午1時20分左右請回。廉政署下午傳喚新故鄉智庫秘書長蘇進強作證。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告。

為釐清柯文哲相關金流，檢廉於8月底首度以證人身分傳喚陳佩琪說明，訊後請回。陳佩琪後來表示，她在廉政署接受訊問時就提出所有金流，有些資料還沒補齊，但都盡可能補齊委託書，「我們家沒有任何財產來源不明的金流」。

檢廉經過2個多月清查，今天上午再度以證人身分傳喚陳佩琪說明，歷時約3小時的訊問，陳佩琪於下午1時20分左右獲請回，她搭車離開廉政署，並未送北檢複訊。

廉政署下午另傳喚2名證人，其中之一為台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強。（編輯：蕭博文）1131107

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