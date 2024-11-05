京華城案 檢廉傳前市長室秘書郭威瑤、董晉曄作證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北5日電）北檢偵辦京華城等案，今天指揮廉政署以證人身分通知民眾黨中央政策會執行長郭威瑤、台北市青年局副局長董晉曄說明。2人均曾任柯文哲市長室秘書，下午移送北檢複訊未發表意見。

台北地檢署偵辦京華城案，8月底起陸續發動數波搜索約談，聲押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

在押期屆滿前，北檢10月底先後聲請延押柯文哲等人，並聲請具保停押吳順民。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月，吳順民以新台幣500萬元交保。沈慶京不服羈押裁定，今天提出抗告。

檢察官為釐清柯文哲涉圖利京華城的案情，今天指揮廉政署以證人身分通知曾任市長室機要秘書的現任台北市青年局副局長的董晉曄，及曾任市長室機要秘書的郭威瑤，下午移送北檢複訊。

檢廉掌握，郭威瑤、董晉曄與綽號「橘子」的許芷瑜曾為柯文哲市府同事；郭威瑤轉任民眾黨中央政策會執行長後，在台灣新故鄉智庫協會的基礎下，協助柯文哲整合政策，並擬定大選策略。

此外，檢察官為釐清柯文哲政治獻金案疑點，今天也指揮法務部調查局北機站提訊在押被告、時任競總財務長李文宗說明。（編輯：蕭博文）1131105