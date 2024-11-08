京華城案 檢廉提訊柯文哲應曉薇李文宗

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（中央社記者林長順台北8日電）台北地檢署偵辦京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲、前台北市長辦公室主任李文宗，這是檢察官聲請延押獲准後首度提訊柯文哲，檢察官上午也再度提訊國民黨台北市議員應曉薇。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜7名威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄的前金。

檢廉查出，柯文哲明知增加過高、超過560%的容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都市發展委員會，運用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢自今年8月底起指揮廉政署、調查局陸續發動數波搜索約談，已聲押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、朱亞虎、李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告。

檢廉為釐清柯文哲涉圖利、容積率決策過程等疑點，以及相關資金流向，本週陸續傳喚前台北市長室主任蔡壁如、前民眾黨秘書長張哲揚、柯文哲妻子陳佩琪、新故鄉智庫秘書長蘇進強等人作證，並提訊多名在押被告。

檢察官昨天提訊在押的應曉薇釐清收賄及資金流向，由於時間已晚，還押看守所，今天上午再度提訊應曉薇訊問。檢廉也提訊柯文哲、李文宗說明。柯文哲上午雙手上銬、穿著外套進入北檢，面對媒體詢問均不回應。

柯文哲、李文宗到北檢後，隨後送往廉政署做初步訊問，預計下午再送回北檢複訊。另外，調查局北機站、廉政署也各約談1名證人。（編輯：戴光育）1131108