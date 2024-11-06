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京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定

2024/11/6 17:09（11/6 17:28 更新）
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台灣高等法院6日駁回沈慶京延長羈押抗告。圖為沈慶京10月23日坐著輪椅現身北院。中央社記者鄭清元攝 113年10月23日
台灣高等法院6日駁回沈慶京延長羈押抗告。圖為沈慶京10月23日坐著輪椅現身北院。中央社記者鄭清元攝 113年10月23日
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（中央社記者劉世怡台北6日電）北檢偵辦京華城案，聲請延押威京集團主席沈慶京，台北地院裁准。沈慶京提起抗告，台灣高等法院今天表示，原審裁准並無違誤，予以駁回。沈慶京延長羈押確定。

台灣高等法院裁定指出，合議庭審理後，認為原審以被告沈慶京涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串共犯之虞，本件羈押原因依然存在。

高院審酌，本案涉案人及相關證人很多，為保全證據及避免被告規避或妨礙本案偵查，依比例原則權衡，若僅以具保等侵害較小的強制處分，不足以確保追訴程序順利進行，原審裁定延長羈押並禁止接見、通信，並無違誤或不當。沈慶京抗告無理由，予以駁回。

台北地檢署偵辦京華城案，今年8月底發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人獲准。

北檢考量被告羈押期限將屆滿，先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲等人。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月。

其中，彭振聲、沈慶京、應曉薇提起抗告，案件由台灣高等法院審理。高院今天陸續就彭振聲、沈慶京的抗告案分別做出裁定。（編輯：陳仁華）1131106

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京華城案 應曉薇不服延長羈押提起抗告
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