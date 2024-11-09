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卓榮泰：立院日後若立法增支出 應徵詢政院同意

2024/11/9 12:55（11/9 13:48 更新）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）行政院長卓榮泰今天赴宜蘭視察表示，行政院與立法院互動要遵守憲法，訂定法律時若增加政府支出，立法院應徵詢行政院同意，找出預算來源，盼往後按既定方式執行，推動建設。

立法院昨天召開朝野協商並達成共識，並在院會宣讀協商結論，最終114年度中央政府總預算案順利付委審查。

卓榮泰上午前往宜蘭，視察陽明交通大學附設醫院第2期擴建計畫。

他致詞時指出，這次中央政府總預算紛紛攘攘，終於在昨天付委審查，立委之後就能扎實地審查每一筆預算。若一個建設第一期的工程有了，第二期也編了預算，但預算若沒辦法執行也有困難。

卓榮泰表示，同樣的若在執行相關工程時，若立委增加很多預算，政府其他預算一定被排擠，這也就是行政院為何那樣堅持，在行政院與立法院互動中要遵守憲法規定，立委在審查預算時不能再追加預算，這樣政府就無法有所作為。

他指出，在訂定任何法律時，如果要增加政府的支出，立法院應該要徵詢行政院的同意，同時在增加一筆支出預算時，也要找預算來源，所以預算法規定若在訂定法律時要增加政府預算，立法院要徵詢行政院意見，並找出預算來源。

卓榮泰表示，中央政府總預算過去的紛紛擾擾就是為了這些事情，很欣慰看到在協商後，終於同意要按照預算法規定，一定要徵詢行政院的意見，一定要找出預算來源來進行。

他指出，有這樣原則，今年與明年預算相關紛紛擾擾的問題這次行政院來解決，但希望往後一定要按照既定方式執行，讓國家重大建設或連續工程可順利推動，不會被排擠，不會被中斷。

卓榮泰表示，中央也對地方有所補助，這樣補助是應該的，因各縣市有不同環境空間與財政結構，所以中央統合後應對財政不足的地方補足，政府除了健康台灣，也要均衡台灣。

預算法規定，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。（編輯：戴光育）1131109

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