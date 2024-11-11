財劃法爭議民進黨提案不應確認議事錄 藍綠無共識會議陷空轉

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）立法院財政委員會6日在朝野立委爆發衝突下，完成財劃法初審，11日開會能否完成議事錄確認成關注焦點。民進黨立委吳秉叡今天在財委會提案，認為程序違法，議事錄今天應不予確定。由於藍綠立委無共識，財委會陷入空轉。

立法院財政委員會6日審查財劃法部分條文修正草案，藍綠立委爆發激烈肢體衝突，輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

立法院財委會今天邀請主計總處及審計部進行業務報告，並審查調整軍公教人員待遇準備、災害準備金、第二預備金等，今天僅詢答。

財委會今天由民進黨立委賴惠員擔任本週輪值召委，不再由國民黨立委陳玉珍主持會議。會議一開始，藍綠立委各自舉牌、喊口號，國民黨立委高舉「民進黨不審預算」、「民進黨肥中央、窮地方」，民進黨立委則認為上週會議無效，現場吵成一團。

吳秉叡提案報告時指出，上週議案審查程序嚴重違反立法院職權行使法、立法院議事規則等，審查結果應屬無效，且會議議事錄未依規定記載，應不予確定。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，此為重大爭議事件，應由立法院長韓國瑜召開朝野協商，主張今天議事錄不予確定。

而後藍綠立委相互抨擊，國民黨立委要求表決，民進黨立委則認為應按程序進行，讓官員報告，雙方爭執不休，上午接近11時，賴惠員宣布休息，一度引發國民黨立委不滿，上前爭搶麥克風。

上午11時40分，賴惠員回到主席台，隨後又因是否讓官員上台報告、現場立委使用自己的麥克風 ，引發推擠及爭吵，會議持續空轉。（編輯：蘇志宗）1131111