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台灣外交政策登紐國智庫 歐江安籲支持參與UNFCCC

2024/11/13 10:34（11/13 10:56 更新）
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紐西蘭智庫「紐西蘭國際事務協會」11月/12月雙月刊以「台灣外交政策」為封面專題，刊載駐紐西蘭代表歐江安所撰「民主、和平與穩定－紐西蘭與台灣共享價值夥伴」3000字文章。（駐紐西蘭代表處提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年11月13日
紐西蘭智庫「紐西蘭國際事務協會」11月/12月雙月刊以「台灣外交政策」為封面專題，刊載駐紐西蘭代表歐江安所撰「民主、和平與穩定－紐西蘭與台灣共享價值夥伴」3000字文章。（駐紐西蘭代表處提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 113年11月13日
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（中央社記者楊淳卉雪梨13日專電）紐西蘭知名智庫「紐西蘭國際事務協會」雙月刊以「台灣外交政策」為封面專題，刊載駐紐西蘭代表歐江安文章。她呼籲支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織，並籲聯合國秘書處勿濫用第2758號決議，排除台灣參與聯合國體系。

「紐西蘭國際事務協會」（New Zealand Institute of International Affairs, NZIIA）11月/12月雙月刊封面標註「台灣外交政策」（Foreign Policy－Taiwan），全文刊歐江安所撰長達3000字「民主、和平與穩定－紐西蘭與台灣共享價值夥伴」的文章。

歐江安籲請各界支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「國際刑警組織」（INTERPOL）、「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生組織」（WHO）等。她也呼籲聯合國秘書處回歸中立，勿再濫用1971年聯大第2758號決議，不當排除台灣政府與人民參與聯合國體系應有權利。

UNFCCC第29屆締約方大會（COP29）正在開議，歐江安表示，雖長年遭排除UNFCCC機制之外，但台灣在致力環境保護與因應極端氣候不落人後，已通過「氣候變遷因應辦法」、「碳收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」等，展現推進「2050淨零排碳轉型」決心與能力。

歐江安強調，台灣已進入「排碳有價」時代，並通過「碳定價」機制，鼓勵企業進行低碳轉型，使碳費制度成為台灣綠色金融、循環經濟成長的新動能。

此外，台灣積極參與「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum），自1993年以來，以「太平洋之道」（Pacific Way）協助當地國家與人民克服氣候變遷挑戰，並與理念相近國家共同執行永續能源、因應氣候變遷、農業、公衛、教育等發展計畫，彰顯台灣落實減緩、調適與融資等氣候行動不變承諾。

歐江安呼應紐西蘭政府今年9月發布「2024年紐西蘭安全威脅環境評估報告」（New Zealand’s Security Threat Environment 2024）內容指出「中華人民共和國對紐西蘭構成複雜的情報問題」，歐江安文中也分享，中國利用台灣的民主開放與人民友善，除文攻武嚇外，也進行複合式認知作戰，包括散佈錯假訊息、駭客攻擊、干預選舉程序與國會運作等。

歐江安呼籲各國政府應正視來自威權政體的不同滲透手法，提升公眾討論與警覺意識，以避免民主社會的透明性與活力、媒體與公民團體的多元自主遭到侵蝕。

她強調，若各國對境外勢力的滲透與威脅行為視若無睹，獨裁政權將更肆無忌憚地行事，不斷挑戰價值底線並創造「新常態」，破壞以規則為基礎的國際秩序。

歐江安也以經濟與戰略層面，說明台海和平穩定為全球繁榮發展所不可或缺，並指出聯大第2758號決議遭不當擴張解釋，做為排拒台灣參與聯合國體系的藉口。她指出，中國政府今年6月公布「懲治台獨22條意見」，揭露了其境外長臂管轄的野心。

歐江安並說明台灣當前外交政策是以價值同盟與經濟韌性為依歸，台灣具有無比堅定的信念與能力守護國家安全、自由民主與台海現況。

「紐西蘭國際事務協會」為紐西蘭專注討論外交政策的重要智庫，其發布的時事雙月刊極具公信力與影響力。（編輯：高照芬）1131113

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