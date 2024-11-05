駐紐代表籲挺台參與國際刑警組織 加強跨國執法合作

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（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）駐紐西蘭代表歐江安今天出席紐西蘭智庫「亞洲論壇」（Asia Forum）的活動，分享台灣打擊跨國犯罪經驗，呼籲各國支持台灣加入國際刑警組織（INTERPOL），加強跨國執法合作。

歐江安應邀出席紐西蘭智庫辦理的「印太地區跨國犯罪：對國家及全球安全日益嚴重威脅」論壇（Transnational Crimes in the Indo-Pacific；a Growing Threat to National and Global Security）。

歐江安指出，當前跨國犯罪手法日新月異，網路電信詐騙、駭客攻擊、毒品走私、人口販賣、恐怖主義、網路散播暴力等層出不窮，觸及全球，且犯案對象不因國籍有所區別，各國應跳脫政治框架，相互協助，才能有效消除跨國組織犯罪，拯救更多生命。

歐江安指出，儘管台灣是全球最安全國家之一，執法人員具備高素質和國際合作能力，但台灣遭國際刑警組織排外長達40年，無法取得「國際刑警組織」全球緊急I-24/7通訊系統等關鍵資訊，使執法受限，讓國際犯罪防治網絡存在漏洞，導致打擊犯罪時出現時間落差。跨國犯罪集團可能有隙可乘藏匿台灣，繼續從事危害安全的活動。

歐江安並引用台灣美國商會今年商業景氣調查報告及多項國際報告，說明台灣的社會與居住安全指數名列前茅，且具有高效率執法能力，在對抗跨國犯罪扮演重要角色，例如台灣於2022年與國際夥伴合作，營救478名受困於東南亞的電信詐騙受害者，展現台灣在國際合作與打擊犯罪上的決心與能力。

歐江安呼應紐西蘭政府發起的「基督城倡議」（Christchurch Call）中強調「全球問題需要全球解方」，她指出，在危機四伏時代，許多重要全球議題迫切需要各國跳脫政治框架來合作。

她說，將台灣納入世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）、INTERPOL等國際組織中，不僅只是作為國家應有的代表權，更是全球解方及良善全球治理的必要元素。「不遺漏任何人」應是聯合國專門機構面對各項全球議題依據的原則與實踐。

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論壇還邀請紐西蘭前內政部長鄧恩（Peter Dunne）分享任內處理跨國犯罪經驗，及威靈頓維多利亞大學教授瑪肯西（Simon Mackenzie）解析當前犯罪新態勢。

出席來賓還有「紐西蘭亞洲基金會」（Asian New Zealand Foundation）執行長傑塞普（Suzannah Jessep）及副執行長梅森（Adele Mason），日本、泰國駐紐西蘭使館官員、紐西蘭警察局執法人員等與會。（編輯：張芷瑄）1131105