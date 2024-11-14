賴清德邀派系便當會 聚焦2026提名分4層次時程提前

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（中央社記者溫貴香台北14日電）身兼民進黨主席的總統賴清德昨晚邀集黨內各大派系舉行便當會，據指出，與會者對於2026縣市長選舉加速提名有共識，初步規劃分4層次提名，包含連任區、共識區、非綠營執政縣市及艱困選區，最快2026農曆年前啟動提名，但未討論具體細節，相關規劃也尚未定案。

民進黨主席賴清德昨晚邀集黨內各派系要角舉行第2次便當會，2026年直轄市暨縣市長選舉布局成為會中討論重點，民進黨執政的南二都高雄市、台南市面臨交棒，黨內多位立委表態競逐百里侯，黨內大老與要角憂心競爭激烈恐造成分裂，不利於選舉團結。

與會者表示，有人建議2026年地方首長選舉應盡早提名，尤其高雄、台南等部分縣市表態參選者眾，有些縣市國民黨已經就定位，希望黨中央越早決定提名越好；因此，會中有共識將在全代會上提案，最快於2026農曆年前展開初選，但也有派系代表認為應該再提早。

與會者說，大家對於提名提早有共識，但到底提前到什麼時候，具體時程並未明確定案。

民進黨立委蘇巧慧已表態爭取新北市長提名，她今天出席新北「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮受訪表示，便當會中討論的時間非常簡短，只對2026選舉要推出最強人選與加速期程有共識，但並未觸及具體細節，也未做出任何決議。

據指出，便當會上雖未觸及具體提名時程與細節，但會中有規劃將分4層次提名：第一，單純的連任區，若無異議可以優先提名；第二，綠營執政的優勢選區，如地方有共識就先決定；第三，非綠營執政縣市；第四屬於艱困選區或競逐者眾等難以被歸納的選區，必須視個別情況由黨務高層調解後再做決定，仍會回歸民主機制。

知情人士透露，便當會僅原則性詢問各派系意見，但4層次提名原則並未觸及各縣市該如何歸納，由於各派系內部也還有不同意見，因此會中並無定論，賴清德也請各派系先內部討論，或許下次開會才會有更具體的方向。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1131114