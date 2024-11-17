本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨1/300
首頁 / 政治

高雄主持130年黨慶 朱立倫：2026把南部縣市贏回來

2024/11/17 13:14（11/17 13:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤、李卉婷高雄17日電）國民黨主席朱立倫今天到高雄參加慶祝建黨130週年活動，喊話2026年把南部縣市贏回來、不能讓民進黨繼續囂張。

朱立倫上午分別到高雄市、屏東縣參加由地方黨部舉辦的「國民黨建黨130週年黨慶」活動。

朱立倫今天上午在高雄參加慶祝建黨130週年活動時接受媒體聯訪，被問到2026年縣市長選舉時，他說，現階段最大重點，就是國會每名立委全力為民生法案努力，並爭取或通過福國利民預算，並在地方深耕基層。

朱立倫說，如果今天就談選舉，就會對立委、縣市長或所有民代造成干擾，現階段沒有談到任何2026選舉的事，「現在就是把工作做好，這是最重要的」。

不過，朱立倫隨後在黨慶活動致詞時火力全開，砲轟民進黨沒收黨產、不斷追殺，並提到國民黨2022年縣市長選舉時，可惜未能贏回高雄，但不會氣餒也不會放棄，柯志恩在這裡繼續深耕，每天為高雄打拚，並在努力通過福國利民法案。

朱立倫並表示，提到南部有柯志恩、蘇清泉等立委，結合中央資源與深耕地方，將全力以赴，2026年把這些縣市贏回來，不能讓民進黨繼續囂張、鴨霸。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，也有不同民調出爐，柯志恩接受媒體聯訪表示，任何民調都是參考，國民黨會照自己步調走。

結束高雄行程後，朱立倫再轉往屏東縣黨部，在屏東活動中，黨旗由70年資深黨員華加志交棒給屏東縣黨部泰武黨部主任曾大衛，象徵薪火相傳，同時並遞上3層蛋糕，齊聲高唱生日快樂歌曲，祝福國民黨130週年黨慶。

朱立倫到屏東致詞指出，國民黨是亞洲最資深政黨，同時在立法院也是最大黨團，在立法院長韓國瑜及立法院黨團領導下，成功爭取原住民禁伐補償、公糧補貼及財政收支劃分法等，把資源爭取回屏東，要為地方建設打拚。（編輯：陳仁華）1131117

#屏東縣
#蘇清泉
#民進黨
#立法院黨團
#朱立倫
#柯志恩
#高雄市
#國民黨
#韓國瑜
延伸閱讀
財劃法修正草案完成初審 黃捷批柯志恩「龜縮」國民黨團版財劃法列3%首都分配稅額 柯志恩：不贊成東港安泰醫院火災 蘇清泉致信救災員工表謝意
朱立倫
國民黨財劃法疑鬧雙包 朱立倫：立院黨版即唯一版本財劃法修法 朱立倫：適度下放較符地方自治精神
柯志恩
文化幣消費書店出版業占5成 立委促文化部導引改善陳其邁批藍版財劃法數學不好 柯志恩反對3%首都稅

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
王金平赴中祭祖 18日擬與宋濤會面
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：