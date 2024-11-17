高雄主持130年黨慶 朱立倫：2026把南部縣市贏回來

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（中央社記者蔡孟妤、李卉婷高雄17日電）國民黨主席朱立倫今天到高雄參加慶祝建黨130週年活動，喊話2026年把南部縣市贏回來、不能讓民進黨繼續囂張。

朱立倫上午分別到高雄市、屏東縣參加由地方黨部舉辦的「國民黨建黨130週年黨慶」活動。

朱立倫今天上午在高雄參加慶祝建黨130週年活動時接受媒體聯訪，被問到2026年縣市長選舉時，他說，現階段最大重點，就是國會每名立委全力為民生法案努力，並爭取或通過福國利民預算，並在地方深耕基層。

朱立倫說，如果今天就談選舉，就會對立委、縣市長或所有民代造成干擾，現階段沒有談到任何2026選舉的事，「現在就是把工作做好，這是最重要的」。

不過，朱立倫隨後在黨慶活動致詞時火力全開，砲轟民進黨沒收黨產、不斷追殺，並提到國民黨2022年縣市長選舉時，可惜未能贏回高雄，但不會氣餒也不會放棄，柯志恩在這裡繼續深耕，每天為高雄打拚，並在努力通過福國利民法案。

朱立倫並表示，提到南部有柯志恩、蘇清泉等立委，結合中央資源與深耕地方，將全力以赴，2026年把這些縣市贏回來，不能讓民進黨繼續囂張、鴨霸。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，也有不同民調出爐，柯志恩接受媒體聯訪表示，任何民調都是參考，國民黨會照自己步調走。

結束高雄行程後，朱立倫再轉往屏東縣黨部，在屏東活動中，黨旗由70年資深黨員華加志交棒給屏東縣黨部泰武黨部主任曾大衛，象徵薪火相傳，同時並遞上3層蛋糕，齊聲高唱生日快樂歌曲，祝福國民黨130週年黨慶。

朱立倫到屏東致詞指出，國民黨是亞洲最資深政黨，同時在立法院也是最大黨團，在立法院長韓國瑜及立法院黨團領導下，成功爭取原住民禁伐補償、公糧補貼及財政收支劃分法等，把資源爭取回屏東，要為地方建設打拚。（編輯：陳仁華）1131117