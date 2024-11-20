政院：打詐有初步成效 持續守護民眾財產安全

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院打詐指揮中心今天說，自去年6月至今年10月，針對各電信網路詐欺類型實施17波查緝專案，查扣不法犯罪所得超過201.22億元，金融臨櫃攔阻詐騙金額128.9億元，打擊詐欺已有初步成效，將持續研議各項防制措施，全力守護民眾財產安全。

菱傳媒今天舉行國政民調半年體檢記者會，提及10月全台被詐騙金額達新台幣120億元。

打詐指揮中心晚間透過新聞稿指出，新內閣上任即宣示打詐決心，完成打詐新4法修法與立法，加重詐欺犯罪刑責，並從源頭管理金融機構、電信事業及網路廣告平台等7大關鍵業者，遏止詐騙集團不當利用金融、電信及網路工具犯罪，也加強對受害人的保護措施。

打詐指揮中心指出，政府也正研修新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，新增「防詐」面向，將由數發部統籌，注重數位經濟產業治理，透過運用AI、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護等，研擬相關策略與措施，達到「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3項目標，措施預計自明年1月起實施。

打詐指揮中心表示，關於台灣詐騙案件數據和金額上升，這是抑制詐騙和控制詐騙過程中所經陣痛期，如無政府強力攔阻及查緝，詐騙會更多，且世界各國均遭遇詐騙猖獗情形，全球反詐騙聯盟（GASA）10月指出，超過4成亞洲民眾每月皆遭遇詐騙。

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打詐指揮中心說，自去年6月至今年10月，防詐宣導資訊觸及率達1億8203萬人次；攔阻1696.9萬餘通境外竄改來電詐騙、1229.2萬餘則惡意簡訊；金融臨櫃攔阻詐騙案件數達1萬8087件，攔阻金額達128.9億元；針對各電信網路詐欺類型實施17波查緝專案，查獲3609件犯罪集團，查扣不法犯罪所得超過201.22億元，另透過調和解返還被害人金額逾24億元，整體而言，打擊詐欺已有初步成效。

打詐指揮中心表示，面對詐欺挑戰，政府將持續研議各項防制措施，廣納各界良善建言，盡全力守護民眾財產安全，而打詐須結合社會各界力量，期盼朝野攜手、中央地方合作，全民也共同努力。（編輯：謝佳珍）1131120