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台日爭冠 總統：24日應援集氣Team Taiwan加油

2024/11/23 21:58（11/23 22:16 更新）
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（中央社記者溫貴香台北23日電）世界12強棒球賽複賽今天晚間開打，台灣隊以6比9不敵日本隊。總統賴清德在臉書發文說，台日雙方鬥志高昂，纏鬥拉鋸、一路激戰，明晚冠軍戰，台灣英雄將第3度對決日本武士，他要邀請大家一起應援集氣，「Team Taiwan 加油！」

世界12強棒球賽複賽最終戰台灣隊與日本隊上演冠軍賽前哨戰，連2天先發的陳柏清投0.1局掉4分，不過中繼投手穩住局面，加上打線不斷追分，一直緊咬比數，林安可還轟出陽春砲，可惜最終台灣仍以6比9不敵日本隊，明天冠軍戰2隊要再對決一次。

賴總統晚間在臉書發文說，「明日決戰，一定奪冠！台灣加油！」每一顆球、每一個play都使盡全力，永不放棄，這是大家在這次的賽事，看見台灣英雄們展現出來的鬥志。

總統指出，今晚前哨戰，台日雙方鬥志高昂，纏鬥拉鋸，一路激戰到最後，以6比9惜敗，但是投、打、守三端都有精湛表現，令人振奮。

總統說，這是台灣睽違32年，再次挺進一級國際賽事最終戰，明天晚間的冠軍戰，台灣英雄將第3度對決日本武士，他邀請民眾一起應援集氣，「Team Taiwan 加油！」（編輯：林克倫）1131123

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