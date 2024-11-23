谷立言參與大量傷患演練 讚台灣民間韌性是印太模範

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（中央社記者吳書緯新北23日電）美國在台協會處長谷立言今天和總統賴清德一同參與大量傷患處置演練。谷立言表示，台灣民眾在天災人禍發生時，總是願意互相幫助，並在救災、危機應變有著出色能力，且樂於分享經驗與資源，台灣民間韌性可作為印太地區模範。

賴總統與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）等人今天下午赴新北市烏來區公所，參與由AIT及社團法人台灣災難醫療隊發展協會所主辦的「援手2.0 社區第一線反應員培訓工作坊－烏來原鄉場」演練；活動想定土石流造成烏來區公所有大量傷患需要協助，賴總統與谷立言也親自參與檢傷分類和傷患急救演練。

谷立言以中文致詞表示，今天的活動，主要彰顯美台在人道援助和災難防救方面的合作，AIT從2021年開始，就和台灣災難醫療隊發展協會合作，在全台灣許多地方舉行工作坊，為民眾提供第一線應變人員的訓練，活動在2021年從台北開始，接著推廣到台灣其他縣市和原鄉，包括澎湖和馬祖。

谷立言指出，他聽說等到今天和明天的培訓結束後，將有約2000多名台灣民眾參加過這項急救訓練並取得證書，而此次在新北市舉行最後一場培訓工作坊，真的非常適合。

他舉例說，最近的颱風康芮帶來強風豪雨，對台灣造成嚴重災情，但新北市的民眾快速應變、互相支援協調，讓復原工作進行順利，這一點，讓他感到非常佩服。

谷立言表示，剛剛和賴總統有機會一起重溫如何使用止血帶、檢傷分類等緊急醫療技能，並實際參與大量傷患處置的演練，逼真的演練經驗讓他印象非常深刻。

谷立言表示，這些救護技能拉近彼此間距離，並讓社會更強大，透過這些實際訓練，不僅能增強克服困難的韌性，更能應對各種自然和人為的災害、公共衛生的挑戰，以及其他緊急狀況時，能保持鎮定和冷靜。

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谷立言說，他前前後後已在台灣生活多年，看到台灣民眾在天災人禍發生時，總是非常的慷慨且願意互相幫助；台灣在救災、危機應變以及設備人員部署方面，也有著出色的能力。

谷立言表示，台灣總是非常大方，願意和其他人分享相關的經驗和資源，這種「民間的韌性」，真的可以作為印太地區的模範；今天參與急救訓練的民眾，不僅能夠提升個人和社會的韌性，更能讓整個台灣社會在危機處理上更加堅強。（編輯：林克倫）1131123