本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 政治
台美關係
新聞專題
台美關係1/300
首頁 / 政治

谷立言願助破除疑美論 蕭美琴：他講得很好

2024/10/28 10:21（10/28 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統蕭美琴（後右）28日上午在張榮發基金會國際會議中心出席「2024總統盃黑客松第二次工作坊」，應邀致詞並聽取複審入選團隊簡報。中央社記者鄭傑文攝 113年10月28日
副總統蕭美琴（後右）28日上午在張榮發基金會國際會議中心出席「2024總統盃黑客松第二次工作坊」，應邀致詞並聽取複審入選團隊簡報。中央社記者鄭傑文攝 113年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北28日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前受訪談及台美關係，並表示願意協助破除疑美論。副總統蕭美琴今天被問及此訪談內容表示，「他講得很好」。

谷立言近日接受「敏迪選讀」專訪，這也是他就任後，首次接受YouTube與Podcast節目專訪。他受訪時表示，不論是賀錦麗（Kamala Harris）或是川普（Donald Trump）當選，「不擔心美國的基本路線改變」，美台關係具有跨黨派支持，對亞洲的外交政策也不會有太大改變。

谷立言提及，與他上次在台擔任AIT副處長期間相比，在這次任期中聽到較多有關「疑美論」的辯論，讓他有些意外。他會繼續努力強調美國對台灣防禦能力的承諾，或在國際連結上協助台灣，證明美國是可靠夥伴。

副總統蕭美琴今天出席衛福部「2024總統盃黑客松 第二次工作坊」，並在會前被媒體問及，谷立言說願意協助破除疑美論的相關說法。對此蕭美琴僅簡短表示，「他講得很好」。（編輯：張雅淨）1131028

#AIT
#YouTube
#川普
#台灣
#谷立言
#美國
#賀錦麗
#衛福部
#蕭美琴
#疑美論
#谷立言
延伸閱讀
谷立言：美台關係跨黨派支持 不擔心美基本路線改變谷立言：不必擔心半導體離開台灣 生態系無法被取代谷立言談台灣人：以前只看壞愛唱衰 現變得比較自信
谷立言
首獲資產分享700萬美元 鄭銘謙：台美司法合作典範赴菲律賓蓋電廠構想惹議 郭智輝：我怎麼可能是小白兔
蕭美琴
台灣彩虹最耀眼 蕭美琴挺同志遊行盼多元價值更共融同志遊行26日登場訴求多元台灣 蕭副總統將出席
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前受訪談及台美關係，並表示願意協助破除疑美論。副總統蕭美琴（後右）28日出席「2024總統盃黑客松第二次工作坊」被問及此訪談內容時表示，「他講得很好」。中央社記者曾以寧攝 113年10月28日
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前受訪談及台美關係，並表示願意協助破除疑美論。副總統蕭美琴（後右）28日出席「2024總統盃黑客松第二次工作坊」被問及此訪談內容時表示，「他講得很好」。中央社記者曾以寧攝 113年10月28日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
谷立言談台灣人：以前只看壞愛唱衰 現變得比較自信
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：