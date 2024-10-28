谷立言願助破除疑美論 蕭美琴：他講得很好

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（中央社記者曾以寧台北28日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前受訪談及台美關係，並表示願意協助破除疑美論。副總統蕭美琴今天被問及此訪談內容表示，「他講得很好」。

谷立言近日接受「敏迪選讀」專訪，這也是他就任後，首次接受YouTube與Podcast節目專訪。他受訪時表示，不論是賀錦麗（Kamala Harris）或是川普（Donald Trump）當選，「不擔心美國的基本路線改變」，美台關係具有跨黨派支持，對亞洲的外交政策也不會有太大改變。

谷立言提及，與他上次在台擔任AIT副處長期間相比，在這次任期中聽到較多有關「疑美論」的辯論，讓他有些意外。他會繼續努力強調美國對台灣防禦能力的承諾，或在國際連結上協助台灣，證明美國是可靠夥伴。

副總統蕭美琴今天出席衛福部「2024總統盃黑客松 第二次工作坊」，並在會前被媒體問及，谷立言說願意協助破除疑美論的相關說法。對此蕭美琴僅簡短表示，「他講得很好」。（編輯：張雅淨）1131028