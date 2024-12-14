陳儀深：川普雖難預測 但台美關係有不變合作友誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北14日電）國史館長陳儀深今天在「戰後台美關係」新書發表暨學術討論會表示，美國新任總統川普因風格獨特，可能讓人產生難以預測的焦慮，但相信台美關係有不會改變的重要部分，雙方基於共同的價值、利益，都能維持著不變的合作友誼。

國史館上午舉行「戰後台美關係-從經濟發展到國防安全」新書發表會暨學術討論會，邀請台灣大學歷史系教授陳翠蓮以「戰後台美關係與民主化」為題發表主題演講，學術討論會共發表16篇論文。

陳儀深在開幕致詞表示，今天發表「美國國家安全與對台政策檔案選譯（五）、（六）」，其中第五冊主要是蒐集前美國總統布希（George H. W. Bush）到柯林頓（William J. Clinton）時期（1989-2001）的對台國安決策解密文件。

他表示，這段時間正好是前總統李登輝主政的時代，1995年李登輝回母校康乃爾大學發表演說的艱難過程，一方面透過遊說國會有所突破，但遭受國務院和白宮方面相當的責難；第6冊（別冊）則著重台灣關係法，作為美國國內法卻規範了對台關係，是影響台灣安全與發展的重要礎石。

陳儀深說，第六冊收錄了前總統府資政彭明敏在美國國會聽證會發表的聲明，以及與國會議員的問答。彭明敏是以台灣人的立場發言，卻無法忽略美台斷交以後，美國政府仍然接受台灣的政治秩序是以國民黨政府為主的現實。

因此，他說，彭明敏只能呼籲美國，在建構未來美台關係的時候，「必須認真考慮台灣多數人追求民主的願望」，也就是鼓勵推動真正自由的普選、言論自由和結社自由等。

陳儀深說，相信台灣關係法中之所以有關切人權的條文，應該與彭明敏等台灣精英在美國國會發出的聲音有關。 當然，斷交之後奉派以「總統特使」身分去華府交涉的時任外交部政務次長楊西崑，也有很大功勞。

他提到，楊西崑得到美方信任、深知與美國打交道的技巧，爭取到的台灣關係法內容，據楊西崑的說法是遠超過時任總統蔣經國原來期望的程度。國史館最近出版的「楊西崑先生訪談錄」，有精彩的陳述，這本書會在明年2月也就是春節後的國際書展推出。

展望未來台美關係，陳儀深表示，川普（Donald J. Trump）因風格獨特可能讓人產生難以預測的焦慮，但相信台美關係有不會改變的重要部分，從1950年代以來同舟共濟，有時雖然受到考驗，但是雙方基於共同的價值、共同的利益，都能維持著不變的合作友誼。回顧歷史，可以增強台灣這方面的信心。（編輯：黃瑞弘）1131214