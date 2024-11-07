前駐美代表：台美關係無理由悲觀 相信能平順上路

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（中央社記者吳書緯台北7日電）美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。前駐美代表高碩泰今天表示，台美關係沒有理由悲觀，若台美互動開誠布公，可以給驚喜，但不可以給意外，相信台灣與川普新政府將能「平順上路」。

國策研究院今天在張榮發基金會舉行「美國大選結果與新政府對外政策走向」座談會，邀請學者、專家與會。

針對美國大選結果，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元指出，雖然開票尚未完全結束，但參、眾兩院共和黨都是拿下多數席次，再加上川普勝選，形成共和黨完全執政，但此一政治情勢不能以台灣「贏得總統及立院席次過半」的情況類比，因為美國政黨是屬於比較分散的政黨，且每個州各自的利益不同，因此不見得川普想做什麼，就能做什麼。

2016年至2020年擔任駐美代表的高碩泰表示，8年前川普當選後與時任總統蔡英文通電話並非「橫空出世」，是國內決策團隊與駐美代表處的團隊合作，他無法揣測總統賴清德會不會複製，但相信國安團隊都有相關規劃。

高碩泰表示，不能將川普新任期視為「川普2.0」或是執政下半場，川普決策、用人思維會有很大翻轉，用人思維將會強調百分百忠心耿耿，台美關係沒有理由悲觀，台灣唯有冷靜觀察川普的人事安排、政策制定並進行超前部署，建立強韌有信心的台灣，讓華府、國際社會安心。

高碩泰說，不管美國哪一位總統執政，台美關係沒有理由悲觀，台美互動開誠布公，可以給驚喜，但不可以給意外，相信台灣與川普新政府將能「平順上路」。

前駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員趙怡翔表示，美國憲法已明定總統任期就是兩任，因此川普只剩下4年的時間要完成他的政治主張，至於台美關係，基於川普第一任受新冠疫情影響，無法順利連任等因素，預測未來川普就任後的第一時間，會對中國採取強勢作為，並會延續第一任期的友台措施。

對於貿易問題，趙怡翔指出，各界期待川普對中國課徵60%關稅，將對中國經濟有致命性傷害，但川普也說要對其他國家課徵關稅，而台灣是美國的十大貿易逆差國之一，台灣也需要謹慎因應，而台灣是能源進口國，美國是能源出口國，尋找利益共同點，這是台美關係最重要的工作。（編輯：翟思嘉）1131107