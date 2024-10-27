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谷立言談台灣人：以前只看壞愛唱衰 現變得比較自信

2024/10/27 18:30（10/28 10:38 更新）
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美國在台協會處長谷立言。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北27日電）美國在台協會處長谷立言第3度來台任職，他受訪時說，台灣各項條件都非常了不起，令很多國家羨慕，卻常聽到「唱衰台灣」，這次來台發現，現在台灣人變得比較自信；他透露，原中文名字叫「林瑞明」，但妻子覺得太土，才改名。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受「敏迪選讀」專訪，這也是谷立言就任後，首次接受YouTube與Podcast節目專訪。

谷立言曾任AIT副處長，他談及此次對台灣的印象指出，相較3年前，覺得現在台灣人變得比較自信，過去他有時覺得台灣人是人在福中不知福，因為那時常聽到有人「唱衰台灣」，對於未來沒有那麼樂觀。

谷立言說，他一直覺得台灣的生活條件、衛生系統、社會人權及民主都非常了不起，令很多國家羨慕，可是台灣人好像一直有點雞蛋裡挑骨頭，只看壞的部分；但這次來台灣後發現，台灣人覺得未來會更好，終於覺得台灣還不錯，台灣人終於有該有的自信。

他指出，因為地緣政治緊張，以及俄烏戰爭後擔心亞洲可能發生類似狀況，現在世界比較關注台海與台灣議題，再加上半導體產業，讓台灣受到重視，認同台灣的重要性。

談及中文名字由來，谷立言笑說，這是他台灣籍太太取的，以前在美國國務院外語學校學中文時，老師給他取名「林瑞明」，但太太覺得太土；由於「谷」的發音跟英文姓Greene類似，且中國傳統說法，君子應立功、立德、立言，他身為外交官，發言要正式、不要亂講話，就決定用「谷立言」這個名字。

他也透露，這是第3次派駐台灣，可能沒有下一次，所以要完成還沒有做到的事情、或去還沒有去到的地方；由於特別喜歡爬山，這次他要去宜蘭、花蓮及台東等地爬山，並探索研究原住民文化，尚未去過的澎湖縣、連江縣也一定要去。

對於任內目標，谷立言表示，基本上跟前任沒有很大改變，但為協助賴政府的優先政策，他有稍微調整，選擇3個比較主要方向，分別是加強台灣安全、協助台灣全社會韌性以及擴大台灣國際連結，其中也包含台美關係。

谷立言指出，他上次來台時，還不常聽到疑美論，但這次卻比較常聽到，辯論也比較激烈，這確實有點意外。鑑於美國與台灣來往比過去更密切，所以他還沒有找到疑美論為何會突然增加的理由，但他會繼續努力，持續強調美國對台灣防禦能力的承諾、或協助台灣的國際連結，證明美國是可靠夥伴。

台美教育合作方面，谷立言表示，很多美國大學對於跟台灣發展教育關係很感興趣，上次他在AIT發起的美台教育倡議有2個目標，分別是給美國更多機會派人到台灣學中文，以及幫助台灣達成雙語社會。

他指出，目前在台灣有超過5000名美國學生，其中3000名是來學中文，台灣也在美國設立66所台灣華語文學習中心，這也是美國特別需要的；畢竟之前很多美國大學都有中國設立的孔子學院，可是發現別有目的，所以就慢慢把孔子學院請回中國。

谷立言表示，很高興看到在美國有超過2萬名台灣留學生，以人口平均來算，超過中國、印度及日本，台灣到美國留學的趨勢正面，也希望鼓勵更多台灣學生到美國留學；在台灣，絕大部分企業家、總統及部長都擁有美國學歷，希望下一代台灣領導者都能對美國有深入了解。

對於主持人提問，美國為何而強、又因何變弱。谷立言指出，美國是由各國移民組成的充滿活力多元社會，來自不同國家的移民，到美國努力追求更好的生活，增加美國社會的競爭力及創新能力，這是他認為美國變強的因素。

但他也指出，最近看到美國社會有點兩極化，可能原因是民眾的訊息來源。以前大家會看同一個電視台、同一份報紙，在沒有網路的時代，人們會跟鄰居碰面；但現在大家有點被孤立，聚集在自己的世界跟社群，將持不同意見的人視為敵人。他認為，這是不健康的，擔心未來會影響到美國社會的發展。（編輯：林克倫、林家嫻）1131027

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