金馬61 卓榮泰：自由土壤續存就會灌溉出動人故事

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（中央社記者賴于榛台北23日電）第61屆金馬獎今天晚間圓滿落幕，行政院長卓榮泰在臉書發文表示，創作的根基是自由的土壤，只要自由民主的土壤繼續存在，所有電影人就會繼續灌溉出更多動人的故事，「謝謝你們讓文化茁壯！」

第61屆金馬獎晚間頒獎，中國導演婁燁執導的「一部未完成的電影」獲頒最佳劇情片、最佳導演，中國男星張志勇以「漂亮朋友」摘下金馬獎影帝。

卓榮泰指出，創作的根基是自由的土壤，「謝謝你們讓文化茁壯！」有句話說「人生像是一部部電影」，因為有電影工作者們刻劃出小人物的不凡、對社會議題的敏銳，將聚光燈打在各個角落的人事物上。

卓榮泰說，他要謝謝所有幕前幕後、世界各地的電影人來參與金馬盛典，也讓更多人看見不同族群、不同文化的故事。

卓榮泰表示，他相信，只要自由民主的土壤繼續存在，所有電影人就會繼續灌溉出更多動人的故事。「謝謝你們，讓我們喜歡電影」。（編輯：林克倫）1131123