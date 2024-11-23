本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強複賽圖文直播》日本隊1局下攻勢不斷 台灣0比4暫時落後
首頁 / 政治
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷
首頁 / 政治

鄭麗君：因應極端氣候危機 展開全方面氣候治理

2024/11/23 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北23日電）為因應加速到來的極端氣候危機，行政院副院長鄭麗君今天表示，政府必須展開全方面的氣候治理，除了將在今年底提出台灣下一階段的減碳目標與規劃，也要提出國土調適總體計畫，將創新思維導入治理計畫。

政府機關永續長聯盟今天成立，並舉行共識營。行政院長卓榮泰、鄭麗君、總統府副秘書長張惇涵、環境部長彭啓明、行政院人事總處人事長蘇俊榮等人，以及各部會與地方縣市永續長皆出席。

身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長，也是行政院永續會「氣候變遷與淨零轉型」專案小組負責人的鄭麗君致詞時強調，永續長共識營就是希望集眾人之力，一起擴大推動永續治理，世界只有一個地球與台灣，政府在滿足當代發展需求的同時，不能以減損下一代的福祉為代價，也不能為地球帶來危機，這才是永續發展最深遠的意涵。

她提醒，身為永續長應該要有社會視野，才能看見他者，同時要有生態視野，藉以觀瞻土地、愛環境，再來則是要有對專業永續發展的認識以及溝通協調能力，才能落實每個部會組織的永續治理文化。

面對極端氣候加速到來，鄭麗君表示，國家希望工程是有永續DNA的國政藍圖，重中之重就是必須展開全方面的氣候治理，行政院氣候變遷與淨零轉型專案小組近日積極跨部會研商，針對能源、製造、運輸、住商、農業、環境等6部分研擬方案，預計今年底提出台灣新階段的減碳目標與規劃。

鄭麗君說，政府的減碳旗艦計畫將包含積極推動多元綠能、優化太陽光電與離岸風電發展、持續探勘地熱、執行深度節能、科技儲能，以及推動碳定價、綠色金融等等，希望從食衣住行各面向推動淨零轉型，要用更積極的行動，研擬理想性及行動力兼具的台灣減碳目標與計畫。

她表示，台灣持續展開調適行動，行政院組成「水及流域永續推動小組」力拚系統性治水，希望能協助地方，並提出國土調適總體計畫，將創新思維導入治理計畫。

鄭麗君強調，唯有完整的淨零轉型目標與計畫，以及面對極端氣候的調適行動，才能構成完整的氣候治理，而危機就是轉機，氣候變遷雖帶來挑戰，但台灣可藉此形成綠色成長總體戰略，催生綠色產業、綠色金融、綠領人才，為下一代創造不同的因應模式。（編輯：林克倫）1131123

鄭麗君
鄭麗君：年底提出理想且可行減碳目標 凝聚共識卓榮泰：政院組專案小組 研議強化台美合作
卓榮泰
卓榮泰出席永續長聯盟共識營 要求落實綠色採購澎湖視察 卓榮泰：中央地方合作解決供水交通問題
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：