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12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行
首頁 / 政治

12強台灣首奪冠 蕭副總統：展現驚人鬥志韌性拿冠軍

2024/11/24 21:31（11/24 22:03 更新）
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（中央社記者葉素萍台北24日電）世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場台灣隊以4比0力退日本。副總統蕭美琴晚間表示，謝謝所有球員、教練團、情蒐團隊與後勤人員，以及每一位在現場、螢幕前，為Team Taiwan吶喊的台灣人，「就一起，拿冠軍！好球！」

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世界12強棒球賽今天台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再補上一支3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。

蕭副總統晚間在臉書發文說，「締造歷史！台灣奪得世界12強棒球錦標賽冠軍」。她要謝謝所有球員、教練團、情蒐團隊、後勤人員，從台北到東京，一路展現展現驚人的鬥志與韌性。

蕭副總統表示，她也謝謝每一位在現場、螢幕前，為Team Taiwan吶喊的台灣人，大家的聲音，一定也帶給了台灣英雄們巨大的鼓勵。「就一起，拿冠軍！好球！」（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131124

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