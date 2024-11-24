出訪仍心繫12強 蔡英文：感謝韌性志氣台灣人

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（中央社記者葉素萍台北24日電）世界12強棒球賽，台灣奪冠。前總統蔡英文人在加拿大參加會議，但還是心繫台灣隊的棒球比賽，她透過臉書表示，這是台灣歷史性的一勝，謝謝團結、有志氣的台灣人，用棒球展現台灣人的韌性，奪下冠軍，證明台灣的實力。

世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，這是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪下冠軍。

蔡英文透過臉書發文，恭喜Team Taiwan奪得世界12強棒球錦標賽冠軍。她人在加拿大參加會議，但還是心繫著台灣隊的棒球比賽。

蔡英文說，她要感謝奮戰不懈的球員、教練、後勤團隊，帶著台灣人的「棒球魂」，從台北到東京，拚出好成績。

她指出，今天不管是在電視前、在全台灣每個有電視牆的廣場，在網路上收看直播、文字轉播，甚至人就在東京巨蛋，「我們都是台灣隊的一員」。

蔡英文指出，這是台灣歷史性的一勝，謝謝團結、有志氣的台灣人，用棒球展現台灣人的韌性，也用最強的應援隊伍、口號，喊出台灣名字，奪下冠軍，證明台灣的實力。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131124