丹麥駐台處長：台灣與北歐國家合作地熱能前景可期

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）丹麥商務辦事處長畢尚德今天出席「台灣北歐能源論壇」致詞時表示，應在離岸風電的合作基石上與台灣加深合作，尤其在地熱能方面，台灣地質得天獨厚，加上北歐國家的新科技，未來合作前景可期。

經濟部能源署與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、芬蘭商務辦事處及丹麥商務辦事處上午舉辦「台灣北歐能源論壇」，聚焦海洋能、地熱能、能源效率及儲能等相關技術與應用，國內外產官學界人士出席與會。

畢尚德（Peter Sand）致詞時表示，丹麥與台灣在再生能源領域的合作日益加深，北歐國家共享價值且有推動永續創新的責任，應在離岸風電的合作基石上與台灣加深合作，尤其在地熱能，台灣在地質方面得天獨厚，加上北歐國家的新科技，未來合作可期。

芬蘭商務辦事處駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）指出，今年論壇的出席人數是歷年之最，顯示各界對能源永續的重視；綠色轉型很漫長，芬蘭透過獎懲制度以及再生能源傳統和能源系統的整合，提升能源供應的穩定性與效率。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅（Helena Reitberger）致詞時表示，北歐國家透過緊密協作實現資源的最佳配置，以提升能源獲取便利性與成本效益；北歐地區目標2030年前大幅減少90%能源產業的碳排放，為應對氣候變遷與能源轉型提供典範。

經濟部主秘莊銘池指出，台灣積極推動二次能源轉型，將戰略目標落實到多元綠能，以確保能源自主以及供電穩定。能源署副署長李君禮則說，台灣目標在2050年前達到再生能源發電占比達5成到6成，這必須與友好國家及企業合作才能達成。

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今年論壇邀請芬蘭AW Energy公司就海浪能技術進行介紹，丹麥COWI科威國際工程顧問公司和瑞典倍速羅得公司就地熱能開發以及能源轉型應用，展示以策略性合作實現地熱領域的共贏。

此外，芬蘭Oilon公司聚焦能源效率提升，分享以熱泵與低碳燃燒技術推動能源生產脫碳化的具體案例，瑞典Hexagon MSC公司、Excillum公司則分別展示電池創新發展以及先進光源突破檢測技術。（編輯：林淑媛）1131126