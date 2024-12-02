蕭副總統見大愛獎得主 肯定永不放棄精神激勵人心

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（中央社記者葉素萍台北2日電）副總統蕭美琴今天接見大愛獎得獎人及其身心障礙子弟，她說，大家永不放棄的精神及大愛，感動了社會，也激勵更多人得到力量與信心持續往前走。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午接見社團法人中華慈光愛心會第27屆「大愛獎」得獎人及其身心障礙子弟。訪賓一行由中華慈光愛心會理事長張壯熙率領，衛福部長邱泰源陪同，赴總統府拜會副總統。

蕭副總統致詞表示，很榮幸能在總統府接待「大愛獎」得獎人，大家的人生歷經萬難，突破許多先天限制與挑戰，同時也對社會、國家做出貢獻。看到得獎人的背景介紹，她十分感動，也想起好朋友、律師陳俊翰。陳俊翰不僅克服疾病帶來的行動不便與障礙，還出國留學並取得學位。

副總統指出，這次獲得「大愛獎」的每位長輩在人生這數十年中，每天都在和生命奮鬥，但是大家永不放棄的精神及大愛，感動了社會，也激勵了更多人。

她提到，根據統計，台灣身心障礙人口約占人口總數5%。大愛獎得主用愛心陪伴其身障子弟成長，這條路雖然辛苦，但呈現了更多生命力，也帶給台灣更多的感動力。相信得獎人的故事能激勵許多家庭，讓更多徬徨無助、不知所措的夥伴們得到力量與信心持續往前走。

最後，副總統感謝「大愛獎」主辦單位中華慈光愛心會，集結眾人力量，讓大家不孤單，與其他歷經困境、挑戰的夥伴們持續攜手向前，「我們一起加油」。（編輯：翟思嘉）1131202