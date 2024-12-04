本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

藍：海科館長霸凌報告荒腔走板 怎讓公務員心安

2024/12/4 12:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨今天表示，教育部對於海科館霸凌事件居然只有簡單的兩頁報告，用一大過調職，這樣的處分可以讓公務人員心安嗎，行政院長卓榮泰應儘速出面說明，如何讓公務人員有好的辦公環境。

教育部昨天公布調查結果，確認國立海洋科技博物館前館長陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務。教育部轄管13個職場霸凌案，仍有9案在調查中。

國民黨今天召開記者會，國民黨新北市議員陳偉杰表示，教育部對於海科館霸凌事件居然只有簡單的兩頁報告，用一大過調職，這樣的處分可以讓公務人員心安嗎；調職後，是不是到了其他部門繼續升官、繼續霸凌其他基層公務員。

陳偉杰指出，調查報告荒腔走板，教育部長鄭英耀不用出面面對，試問卓榮泰是否滿意，難道這就是溫暖內閣的處事方式嗎；教育部霸凌調查過程長達40天有嚴重瑕疵、官官相護的流程，是否需要啟動調查程序，要求卓榮泰應儘速出面說明該如何處理，如何讓公務人員有好的辦公環境。

國民黨智庫副執行長凌濤說，調查報告中查到，有一位員工差點輕生，已經寫了遺書，幸好家屬機警，警方在其輕生前緊急救回這條寶貴生命，調查報告不敢公布，難道是因為牽扯到一條原本要輕生的寶貴生命嗎。此外，教育部聲稱陳素芬的小姑陪同出差是具有專業，但他出示照片質疑，為什麼陳素芬的配偶、兒子、兒子女友也都前往日本考察，這有沒有用到公費，北檢是否要查。

國民黨副發言人康晉瑜表示，現在只想沉痛地幫受害者問卓榮泰跟鄭英耀，到底在怕什麼，莫非是怕民進黨秘書長林右昌，所以不敢兩大過免職嗎。教育部欠受害者跟全民一個交代，也呼籲卓榮泰出面調查，抓出誰在官官相護。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1131204

卓榮泰
主持行政院動員會報 卓榮泰：唯有備戰才能避戰見大愛獎得主 卓榮泰：政府政策若有不足請告訴我
陳素芬
海科館長陳素芬職場霸凌成立 但招標案件未違法海科館長陳素芬職場霸凌成立 教育部仍調查9案
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
主持行政院動員會報 卓榮泰：唯有備戰才能避戰
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：