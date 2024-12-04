藍：海科館長霸凌報告荒腔走板 怎讓公務員心安

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨今天表示，教育部對於海科館霸凌事件居然只有簡單的兩頁報告，用一大過調職，這樣的處分可以讓公務人員心安嗎，行政院長卓榮泰應儘速出面說明，如何讓公務人員有好的辦公環境。

教育部昨天公布調查結果，確認國立海洋科技博物館前館長陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務。教育部轄管13個職場霸凌案，仍有9案在調查中。

國民黨今天召開記者會，國民黨新北市議員陳偉杰表示，教育部對於海科館霸凌事件居然只有簡單的兩頁報告，用一大過調職，這樣的處分可以讓公務人員心安嗎；調職後，是不是到了其他部門繼續升官、繼續霸凌其他基層公務員。

陳偉杰指出，調查報告荒腔走板，教育部長鄭英耀不用出面面對，試問卓榮泰是否滿意，難道這就是溫暖內閣的處事方式嗎；教育部霸凌調查過程長達40天有嚴重瑕疵、官官相護的流程，是否需要啟動調查程序，要求卓榮泰應儘速出面說明該如何處理，如何讓公務人員有好的辦公環境。

國民黨智庫副執行長凌濤說，調查報告中查到，有一位員工差點輕生，已經寫了遺書，幸好家屬機警，警方在其輕生前緊急救回這條寶貴生命，調查報告不敢公布，難道是因為牽扯到一條原本要輕生的寶貴生命嗎。此外，教育部聲稱陳素芬的小姑陪同出差是具有專業，但他出示照片質疑，為什麼陳素芬的配偶、兒子、兒子女友也都前往日本考察，這有沒有用到公費，北檢是否要查。

國民黨副發言人康晉瑜表示，現在只想沉痛地幫受害者問卓榮泰跟鄭英耀，到底在怕什麼，莫非是怕民進黨秘書長林右昌，所以不敢兩大過免職嗎。教育部欠受害者跟全民一個交代，也呼籲卓榮泰出面調查，抓出誰在官官相護。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1131204