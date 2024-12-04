韓國緊急宣布戒嚴後 總統跨海召開國安視訊會議因應

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（中央社記者溫貴香關島4日電）總統賴清德今天在關島跨海與台北召開國安視訊會議，針對整體區域情勢聽取國安團隊簡報並裁示，韓國發生緊急宣布戒嚴事件，可能對區域安全、地緣政治、政經局勢帶來風險與衝擊，也要請國安團隊，就後續的情勢發展，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位，預作準備。

正在出訪進行「繁榮南島智慧永續之旅」的總統賴清德於過境點關島當地時間4日晚間（台北時間4日晚間）召開視訊會議，就整體區域情勢，聽取國安團隊簡報，視訊會議進行約40分鐘。

今天在台北出席視訊會議者包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮委黃重諺、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、國安會副秘書長劉得金。

而隨同總統出訪的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵、總統辦公室主任陳羿伶、總統府發言人郭雅慧也出席今天視訊會議。

總統聽取國安團隊簡報後裁示表示，看到各團隊對於國安事務、以及突發的國際事件動態，都有充分的掌握。接下來的出訪行程，還有關島、帛琉，在海外拚外交的同時，也必須讓國人對於國家整體的安全，感到安心。

因此，他要請吳釗燮在接下來的幾天，持續帶領國安團隊，並與他及訪團保持密切聯繫，務必全面掌握、妥適應處軍事、外交、兩岸等各面向的國安要況。

另外，總統表示，有關昨天晚間韓國發生緊急宣布戒嚴的突發事件。他感謝國安團隊即時掌握，並在第一時間向他簡報。由於該事件、以及韓國在地緣政治上的特殊性，請國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況。

總統說，有鑒於這個事件，可能對區域安全、地緣政治、政經局勢帶來風險與衝擊，也要請國安團隊，就後續的情勢發展，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位，預作準備。

總統強調，民主自由不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是世世代代珍惜守護的生活方式。因此，在變動的國際局勢中，台灣做為區域負責任的成員，會繼續與國際民主夥伴共同協力、做出貢獻，成為區域和平穩定最堅實的力量。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1131204