陳玉珍不滿遭指脫衣求碰瓷提告 吳沛憶：人民有公評

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（中央社記者王承中、王揚宇台北9日電）國民黨立委陳玉珍不滿被民進黨立委吳沛憶質疑「脫衣求碰瓷」，她今天表示，已請律師寫好訴狀，用司法讓吳沛憶認錯，並求償新台幣150萬元，獲賠將捐給公益團體做性平教育。

對於陳玉珍要提告求償150萬元，國民黨指控她霸凌女性穿衣自由，吳沛憶回應，誰在貶低女性、誰演戲演很大，人民自有公評，大家都看得很清楚。

立法院6日院會處理選罷法修法議程，朝野立委爆發肢體衝突。陳玉珍今天在國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨立委陳菁徽、徐巧芯、許宇甄等女性立委的陪同下，在立法院國民黨團召開記者會，批評吳沛憶及民進黨是假性平、真羞辱，要求吳沛憶、民進黨立委黃捷等人，應公開道歉，並呼籲民進黨性平部應介入調查。

陳玉珍表示，身為國會議員，事實求證很重要，不能信口開河、顛倒黑白。立法院6日院會，朝野推擠衝突，她的襯衫被扯破，所以運動內衣外露，但吳沛憶卻講她「自拉衣服求碰瓷、脫衣求碰瓷」，質疑她意圖製造被性騷情境。

陳玉珍指出，她給吳沛憶1天的時間求證，但吳沛憶至今死不認錯。吳沛憶在選舉立委期間，標榜自己注重性平，尊重女性自主權，結果實際的行動卻不是這樣，真的是假面立委。

徐巧芯也穿著運動內衣聲援陳玉珍，她強調，女性要怎麼穿著，是女性的自主權，不容許他人置喙。

王鴻薇批評，民進黨打著性平卻反性平，才是真正的噁心，呼籲民進黨性平部趕快調查吳沛憶、黃捷，給社會一個交代。

國民黨文傳會主委李彥秀、發言人楊智伃、國民黨台北市議員鍾沛君、柳采葳等人，上午也在國民黨中央黨部召開記者會，呼籲民進黨應給予吳沛憶應有處分。楊智伃、鍾沛君及柳采葳等人，也一同以外套搭配運動內衣的風格聲援陳玉珍。

李彥秀提到，民進黨雖將原婦女發展部更名為性別平等事務部，但在性平議題上卻毫無進步，吳沛憶對陳玉珍的攻擊，已超出議事攻防範圍，而是直接人身攻擊，呼籲民進黨應做出處分。

李彥秀質疑，民進黨如果把性平議題當成政治利益的自助餐，會讓婦女與民眾心寒。

對於陳玉珍要提告求償150萬元，吳沛憶受訪表示，立法院不是動物園，法院也不是動物園，尊重陳玉珍的個人行為，但還是要讓事實說話。

此外，吳沛憶也在臉書撰文回應，這一段時間以來，相信很多民眾都跟她一樣，覺得「受夠了」，包括受夠了藍白拖延預算審議、無理杯葛、違法濫權，也受夠了藍白立委不好好問政，把立法院當作動物園來胡鬧。

吳沛憶指出，當對方為了1件內衣爭執不休，大費周章開記者會罵她來博取聲量，讓大家忘了明年長照預算還沒通過、忘記國光獎金可能只剩一半、忘了潛艦預算被亂刪一通等，她認為這種遺忘正是藍白想要的。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘受訪時也質疑，陳玉珍不過是在轉移焦點。（編輯：張若瑤）1131209