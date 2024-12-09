奧克拉荷馬州長見賴總統 盼加強無人機自駕領域合作

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統賴清德今天接見美國奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）訪問團，賴總統期待未來雙方在能源、貿易及雙向投資招商等方面，有更深入交流。史提特提到，希望與台灣在無人機自駕領域進一步合作。

總統府發布新聞稿表示，賴總統接見史提特訪問團，致詞歡迎史提特首次出訪亞洲，第一站就選擇台灣。

賴總統提到，上週他出訪友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，並過境美國夏威夷和關島，非常感謝美國政府的協助，很高興回國不久，就能在總統府接待來自美國的好朋友。

總統指出，台灣與奧克拉荷馬州在1980年締結姊妹關係，至今已將近45年。今年5月奧克拉荷馬州議會通過決議，不僅肯定奧克拉荷馬州與台灣的友好關係，也慶祝「台灣關係法」45週年，並支持台灣國際參與，感謝史提特和奧克拉荷馬州議會對台灣重視支持。

賴總統說明，去年台灣與奧州教育廳續簽教育合作備忘錄，今年9月奧克拉荷馬州組團來台，加深雙方在無人機產業的合作關係，這次史提特來訪也將跟經濟部簽署「經濟、能源、貿易合作協議」。這些都證明台灣與奧克拉荷馬州，儘管相隔1萬2000公里，彼此之間的情誼和交流不受地理與時空限制。

總統談及，欽佩史提特堅定抵禦威權主義擴張的立場，他相信訪賓都認同，台美關係的深化，不僅限於經貿投資，或產業鏈合作的彼此需要，更是對民主自由價值的共同堅持。期望未來雙方在能源、貿易以及雙向投資招商等方面，有更深入交流，共同創造良好前景，也持續攜手合作，一起促進民主、和平與繁榮。

史提特致詞表示，他已迫不及待地想與州民分享這趟台灣之旅。台灣經濟成功的故事，以及在高科技業、研發、電子、金屬製造等產業，不只在奧克拉荷馬州有名，也聞名全世界。

史提特指出，台灣是奧克拉荷馬州最大貿易夥伴之一，且雙邊都因此受益。奧克拉荷馬州與台灣在1980年代締結姊妹關係，促進政府、商業及之間互利互惠交流。今年4月，他很榮幸能歡迎台灣的駐美代表處及各產業代表團到奧克拉荷馬州，共同探討航太領域合作。

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史提特提到，今年10月奧克拉荷馬州無人機相關產業代表團訪問台灣，探索與台灣企業的合作機會，當時許多公司都彼此簽署合作備忘錄（MOU），進一步加強雙方夥伴關係。奧克拉荷馬州目前跟台灣也正在加深供應鏈的合作，他們向來以航太領域發展感到自豪，更是自駕技術的創新樞紐，相信該技術對台灣也非常重要。

史提特希望，與台灣在無人機自駕領域進一步合作，非常榮幸能和台灣簽署MOU，進一步加深雙方友誼與合作，擴展雙方在航太、無人機、能源及其他關鍵礦產供應鏈等領域的合作。期盼攜手努力，增加貿易和投資機會，為台灣和奧克拉荷馬州人民的帶來繁榮發展。（編輯：張若瑤）1131209