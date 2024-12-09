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教宗撞傷下巴瘀青 駐教廷使館代賴總統致函問候

2024/12/9 09:15（12/9 09:31 更新）
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教宗方濟各7日出席活動時，下巴有明顯瘀傷痕跡，教廷新聞室證實教宗是6日在房間內撞傷。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 113年12月9日
教宗方濟各7日出席活動時，下巴有明顯瘀傷痕跡，教廷新聞室證實教宗是6日在房間內撞傷。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 113年12月9日
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（中央社記者黃雅詩羅馬9日專電）教宗方濟各日前不慎在臥房撞傷，造成下巴瘀青。駐教廷大使館今天代表總統賴清德向教宗致函問候，祝福教宗方濟各早日康復。

教宗方濟各（Pope Francis）7日傍晚主持擢升21位新樞機主教的儀式時，下巴出現明顯大片黑色瘀青，引起出席者與媒體關注。教廷新聞室隨後證實，教宗下巴瘀青是因6日在房間內不慎撞到床邊桌子。

駐教廷大使館今天早上代表賴總統致函教宗方濟各，祝福教宗早日康復。信中表達，賴總統對於教宗近日下巴瘀傷情形十分關切，他代表中華民國（台灣）的人民與政府，向教宗致以誠摯問候，祝福教宗早日康復。

信函指出，教宗方濟各的熱忱與堅毅持續鼓舞著全世界成千上萬民眾，賴總統相信教宗會從所有信徒的代禱中獲得寬慰與力量，並期盼隨著每個新的一日到來，教宗的身心全人都能益加健康。

教宗方濟各自2013年起就任，他本月將滿88歲。教宗近年偶爾出現一些健康問題，包括因為膝蓋與背痛問題必須使用輪椅移動。（編輯：張芷瑄）1131209

教宗將屆滿88歲，他近期因膝蓋或背部疼痛需要使用輪椅輔助移動。圖為教宗7日出席活動時，下巴因撞傷出現瘀青引起各界關心，駐教廷使館9日代表總統賴清德致函祝福教宗早日康復。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 113年12月9日
教宗將屆滿88歲，他近期因膝蓋或背部疼痛需要使用輪椅輔助移動。圖為教宗7日出席活動時，下巴因撞傷出現瘀青引起各界關心，駐教廷使館9日代表總統賴清德致函祝福教宗早日康復。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 113年12月9日
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